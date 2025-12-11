Заплати налог и спи спокойно

С 2025 года вступили в силу некоторые важные изменения Налогового кодекса в части уплаты налогов. Начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала, что направлено на увеличение отчисления налогов с физических лиц. В части депозитов появилось понятие «неизрасходованный необлагаемый лимит», который позволяет переносить часть неиспользованного лимита на последующие периоды. Правда, касается данная мера только депозитов, срок действия которых превышает 15 месяцев.

В начале 2026 года, а точнее до 1 февраля, банки направят в налоговую службу данные о доходах клиентов — физических лиц по всем финансовым продуктам. На основе полученных данных налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по итогам года и направит физическому лицу уведомление, согласно которому налог нужно будет уплатить до 1 декабря 2026 года. Но такие требования появятся не у всех резидентов, а только у тех, у кого суммарный доход по банковским продуктам во всех кредитных организациях по итогам 2025 года превысил необлагаемый процентный доход (НПД). НПД рассчитывается как произведение 1 млн руб. на максимальную ключевую ставку Банка России, действовавшую на начало любого месяца в течение года. Следовательно, при расчете НПД за текущий налоговый период будет взята ставка 21%, а значит, налог придется заплатить с дохода по всем вкладам (за исключением счетов и рублевых вкладов, ставка по которым не превышает 1% годовых, а также эскроу-счетов), превышающего 210 тыс. руб.

Однако если по итогам 2024 года россияне платили налоги, исходя из двухступенчатой шкалы (13% и 15%), то уже при расчете налогов с доходов за 2025 год будет действовать прогрессивная пятиступенчатая шкала. Как и прежде, базовая ставка осталась на уровне 13%, но действует она с дохода не до 5 млн руб., как раньше, а до 2,4 млн руб. С превышения будет уже действовать 15%, с суммы свыше 5 млн руб.— 18%, свыше 20 млн руб.— 20%, для всех доходов, превышающих 50 млн руб., будет действовать ставка 22%. Важно понимать, что повышенные ставки удерживаются не со всей суммы, а только с части превышения. То есть если суммарный доход составил 5,5 млн руб., то с дохода до 2,4 млн руб. будет действовать ставка НДФЛ 13%, а налог составит 320 тыс. руб., с разницы между 5 млн руб. и 2,4 млн руб.— 2,6 млн руб.— ставка 15%, а налог 390 тыс. руб., с оставшейся суммы 500 тыс. руб. налог будет удержан 18%, или 90 тыс. руб. Получается, что суммарный НДФЛ, которые придется заплатить, составит 800 тыс. руб., с той же прибыли в 2024 году пришлось бы платить 725 тыс. руб.

Важным изменением, принятым в августе 2024 года, стал особый режим налогообложения по длинным депозитам сроком свыше 15 месяцев. По таким продуктам теперь применяется неизрасходованный необлагаемый лимит в том размере, который остался в предыдущих налоговых периодах. Получается, если в текущем году лимит был использован не на всю сумму НПД, неизрасходованная часть будет перенесена на будущий период. Рассмотрим пример. Вы открыли трехлетний депозит на сумму 1 млн руб. по ставке 20% и выплатой процентов в конце срока. Других процентных банковских продуктов нет. Через три года максимальная ключевая ставка на начало одного из месяцев составила 15%, следовательно, необлагаемый процентный доход составит 150 тыс. руб. Но если раньше НПД надо было вычесть из всей суммы полученного в этот год дохода (600 тыс. руб.) и база для расчета НДФЛ составила 450 тыс. руб., то сейчас надо будет увеличить НПД в три раза, то есть за каждый год действия продукта (учитывая, что НПД совсем не был использован, так как вклад один), а значит, необлагаемая база будет 450 тыс. руб., а база расчета НДФЛ составила лишь 150 тыс. руб.

Вступили данные изменения в силу с 1 января 2025 года, но распространяются и на доходы, полученные начиная с 1 января 2023 года. При этом в части определения величины превышения применяются начиная с налогового периода, в котором заключен соответствующий договор банковского вклада. В связи с этим в 2025 году налоговая пересчитает НДФЛ за 2023 год на основании сведений, которые будут представлены банками, по договорам банковского вклада сроком действия более 15 месяцев. Об этом ФНС сообщила в письме от 13 декабря 2024 года.

Иван Евишкин