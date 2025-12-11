Онлайн-покупки

Банк России провел опрос среди 1275 частных инвесторов ПИФов. Согласно ему, 92% покупок паев осуществляется онлайн через сайт либо мобильное приложение УК/банка/брокера. Остальные покупки осуществляются в основном через офисы УК/банка/брокера и на платформе «Финуслуги». При выборе фонда наиболее важной информацией является его инвестиционная стратегия, имя/репутация УК и размер комиссии. При этом больше всего инвесторов в ПИФы не устраивают высокие комиссии (43% ответов), низкая доходность (29%), блокировка иностранных активов (28%) и однообразие идей (24%).