Несмотря на стремительный рост активов и привлечений новых клиентов, ЦБ фиксирует снижение числа жалоб. По итогам девяти месяцев 2025 года было зарегистрировано только 1,3 тыс. обращений, что на 1,3% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. При этом число жалоб по вопросам управления ПИФами сократилось год к году (г/г) на 16,9%, до 255 обращений. «Доля жалоб на управление ПИФами в структуре жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций сократилась (–3,8 п. п. г/г) и составила 20,1%»,— отмечается в обзоре Банка России.