«Пора перевести AI из разряда "витрины технологий" в реальную ценность»

Наступающий 2026 год, по прогнозам аналитиков, станет временем фундаментальной пересборки инвестиционного портфеля. О том, как изменится портфель состоятельных инвесторов в условиях снижения ключевой ставки и какие технологии станут новым стандартом управления благосостоянием, «Деньгам» рассказала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

— Давайте начнем с макрокартины. Регулятор четко обозначил ориентир по ставке на 2026 год — 13–15%. Как это изменит поведение инвесторов, которые за последние годы привыкли к высокодоходным депозитам?

— Депозиты, безусловно, останутся в арсенале наших клиентов, особенно с консервативным риск-профилем, но не в качестве единственного высокодоходного инструмента. Мы уже наблюдаем начавшийся переток средств в инструменты долгового рынка с фиксированным купоном. В 2026 году эта тенденция станет доминирующей. ОФЗ и высококачественные корпоративные облигации — это краеугольный камень консервативной части портфеля. Они позволяют уже сегодня зафиксировать двузначную доходность на несколько лет вперед, пока ставки остаются высокими.

— Если облигации — это фиксация, то где инвестору искать прорывной рост?

— Рост можно найти в инструментах фондового рынка. По оценкам наших аналитиков, он накопил значительную недооценку, и в 2026 году этот потенциал начнет раскрываться. Мы ожидаем в дальнейшем масштабный переток капитала из долгового рынка в рынок капитала. Это время для стратегических вложений в акции качественных компаний. Параллельно золото окончательно закрепило за собой позиции неотъемлемого элемента «страховки» портфеля, и спрос на него сохранится.

— Вы упомянули стратегию. Но у клиентов разные капитал и компетенции. Как банк выстраивает для них персонализированные решения?

— Персонализированные решение формируются не только на основе объема портфеля, но и учитывая цели и интересы клиента. Для начинающих инвесторов с капиталом до 30 млн рублей идеальны готовые решения — ОПИФ или БПИФ, позволяющие диверсифицировать вложения даже небольшими суммами. Для более опытных — самостоятельная торговля на брокерском счете. При капитале от 30 млн до 50 млн рублей ключевым продуктом становится доверительное управление — это персонализированная стратегия от профессионального управляющего. Для клиентов с капиталом свыше 50 млн рублей открывается доступ к личным фондам, которые решают задачи не только инвестирования, но и структурирования активов, управления наследованием и налогового планирования.

— Сегодня невозможно обсуждать развитие финансовых услуг без искусственного интеллекта. Не рискуете ли вы заменить персонального менеджера бездушным алгоритмом?

— Это ключевой вопрос. Наша философия заключается не в замене, а в усилении эксперта. AI — это не «черный ящик», принимающий решения, а мощный аналитический ассистент. Для клиентов с крупными активами такие системы анализируют портфель, выявляют скрытые риски и корреляции, проводят стресс-тесты при изменении конъюнктуры рынка. Они выполняют рутину за секунды, освобождая время финансового советника для решения сложных кейсов.

Мы уже создали и внедряем таких помощников. Например, наш цифровой финансовый помощник для премиальных клиентов способен, основываясь на целях и параметрах риск-профиля клиента, сформировать релевантный продуктовый портфель и распределить средства. А менеджер остается вашим экспертом, который помогает принять финальное решение.

Наша задача на ближайшие годы — перевести AI из разряда «витрины технологий» в реальную ценность. Для этого мы встраиваем его в ключевые клиентские пути, заменяя скучные списки тарифов на диалоговый интерфейс, работаем над прозрачностью алгоритмов и обучаем наших менеджеров. Они должны понимать его логику и уметь объяснить клиенту, почему дана та или иная рекомендация.

2026 год — это год стратегического баланса между фиксацией доходности через долговые инструменты, участием в росте через фондовый рынок и защитой через золото и альтернативные инструменты. И этот баланс теперь невозможно достичь без симбиоза человеческого опыта и возможностей искусственного интеллекта. Наша миссия — предложить клиентам не просто набор продуктов, а целостные, технологически продвинутые решения, которые будут приумножать капитал в условиях новой экономической реальности.

