Правила Сэнфорда Вайля

Научитесь быть неудачником, потому что умение быть неудачником важно для того, чтобы стать победителем.
Что меня зацепило тогда и цепляет даже сегодня (и, думаю, даже когда придет время уходить с руководящей должности, мне это все еще будет интересно), так это то, что все происходящее в мире влияет на стоимость ценных бумаг.
С деловой точки зрения мы всегда поощряем сотрудников нашей компании приобретать акции компании, и если мы собираемся создать что-то великое, то хотим, чтобы много людей разделило преимущества этого величия.
Я много читаю, но читаю по тем темам, которые мне интересны.
Чем больше мы будем делать для создания лучшего общества, которое принесет пользу большему числу людей, тем больше у нас шансов на то, что наше общество будет продолжать расти и процветать.
Я думаю, американская мечта заключается в том, что всего можно добиться, если усердно работать, проявлять настойчивость и обладать определенными способностями. Нет предела тому, чего можно достичь и что может произойти с вами и вашей семьей.
Никогда не следует думать, что все лучшее осталось в прошлом. Нужно заставить себя поверить в то, что все лучшее ждет тебя в будущем.