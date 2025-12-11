Супруги-меценаты

В 2006 году Сэнфорд Вайль заявил, что заключил «сделку с Богом» и потратит все свои деньги на благотворительность. Состояние Вайля оценивалось тогда примерно в $1,4 млрд. За прошедшие два десятилетия он и его супруга Джоан израсходовали на благотворительные цели более $1 млрд. В Корнелльском университете есть медицинский колледж Вайля. Вайль несколько раз жертвовал средства alma mater, в последний раз — $50 млн в марте 2025 года. В 2016 году супруги Вайль пожертвовали $185 млн на создание научно-исследовательского института нейронаук в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Три года спустя они помогли запустить проект Weill Neurohub, инициативу, объединяющую исследователей в области неврологических и психических заболеваний из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Калифорнийского университета в Беркли, Университета штата Вашингтон и Института Аллена, выделив на это $106 млн.