FT: Франция против использования замороженных в ее банках активов России

Франция выступает против использования для финансирования Украины той части российских активов, которые заморожены в частных банках страны. Об этом сообщило издание Financial Times (FT). Сейчас в коммерческих банках Франции находятся принадлежащие России около €18 млрд.

Как пишет FT, французские официальные лица поддерживают идею Еврокомиссии по поводу репарационного кредита украинской стороне, но выступают против схемы, предполагающей использование активов из коммерческих кредитных организаций. По их словам, кредиторы несут иные договорные обязательства, нежели бельгийский депозитарий Euroclear.

В издании отмечают, что Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у депозитария нет договорных обязательств по выплате процентов России. Вырученные средства используются для обеспечения кредита Украине на €50 млрд. Частные банки, как правило, обязаны удерживать и выплачивать России все или часть процентов, возникающих по депозитам.

Российские активы в ЕС заморожены с 2022 года. Их общий объем оценивается примерно в $280 млрд. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что возможные риски при использовании замороженных активов должны разделить все страны ЕС.