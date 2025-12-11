Слишком большой, чтобы упасть

Сейчас ему 92 года. Он создал вторую по величине брокерскую фирму в США и крупнейший банк в мире, приложил руку к глобальному финансовому кризису 2007–2008 годов, а последние два десятилетия пытается потратить на благотворительность то, что заработал за полвека. Герой рубрики «Великие финансисты» декабрьских «Денег» — легенда Уолл-стрит, бывший глава Citigroup Сэнфорд Вайль.

Бывший глава Citigroup Сэнфорд Вайль

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Несбывшаяся мечта

Сэнфорд «Сэнди» И. Вайль (в русскоязычных источниках его фамилию часто ошибочно транскрибируют как Вейл) родился в 1933 году в Нью-Йорке, в районе Бенсонхерст на юге Бруклина. Его родители прибыли в США в 1907 году из Польши, которая входила тогда в состав Российской империи. Примерно половина жителей Бенсонхерста в то время были евреи, вторая половина — итальянцы.

С «И» в среднем имени произошла смешная история. Родители не придумали ребенку среднее имя, мама решила — пусть сам подберет, когда ему исполнится 21 год. Инициал так и остался инициалом на всю жизнь.

Отец Сэнди, Макс Вайль, вместе со своим тестем Луисом Каликой занялся швейным бизнесом. Лет десять дела шли успешно, но в 1944 году компанию пришлось закрыть. Владельцев швейной мастерской признали виновными в завышении цен в военное время. Некоторое время спустя Макс Вайль занялся импортом стали, но этот бизнес не был особо успешным. Мать Сэнди, Этта Вайль, урожденная Калика, была домохозяйкой. Бизнес Макса Вайля не всегда был успешным, при этом он тратил слишком много денег на одежду и дорогие автомобили. Сэнди плохо учился в школе, в чем он признается в мемуарах «Настоящая сделка: моя жизнь в бизнесе и филантропии».

В военном училище в Пикскилле был популярен американский футбол, но Вайль предпочитал проводить время на теннисном корте

Фото: John Iacono / Sports Illustrated / Getty Images

Фото: John Iacono / Sports Illustrated / Getty Images

Когда мальчику было 14 лет, родители отдали его в военное училище в Пикскилле, штат Нью-Йорк. Это совпало и с его желаниями — Сэнфорд мечтал стать летчиком. В училище он неожиданно взялся за ум, стал получать отличные отметки по алгебре, геометрии, естествознанию, латыни и французскому языку. При этом он был одним из лучших теннисистов училища и главным барабанщиком военного оркестра. Правда, на других курсантов он не производил особого впечатления. Его прозвали Мистер Пятичасовая Тень. Термин «пятичасовая тень», то есть легкая небритость, возникающая к концу рабочего дня у мужчин, побрившихся с утра, изобрели в 1930-е годы маркетологи компании Gem Safety Razor — в надежде заставить мужчин бриться дважды в сутки и, соответственно, чаще тратиться на товары для бритья.

Окончив училище с третьим на курсе результатом по успеваемости, Сэнфорд Вайль получил возможность выбирать между двумя университетами — Гарвардом и Корнеллом.

Он предпочел инженерный факультет Корнелла. Но из-за трудностей с изучением физики специализацию пришлось сменить — на государственное управление. В 1955 году Сэнфорд Вайль окончил Корнелл. Окончил с опозданием на полгода, так как не сдал вовремя экзамен по бухгалтерскому учету — из-за того, что вернулся в родительский дом. Сэнфорд пытался убедить отца не бросать мать ради молодой любовницы. Не вышло. Из-за этой истории он упустил возможность поступить на военную службу. Ему нужно было как-то перекантоваться полгода, чтобы в 1956 году попробовать еще раз.

На это время ему нужно было найти какую-то работу.

Лучшее решение в жизни

Медицинский колледж Корнелльского университета носит имя выпускника Корнелла и его супруги

Фото: Plexi Images / GHI / UCG / Universal Images Group / Getty Images

Фото: Plexi Images / GHI / UCG / Universal Images Group / Getty Images

В годы учебы в Корнелле Сэнфорд Вайль на каникулах приезжал в родительский дом. Как-то раз ему позвонила тетушка и рассказала о новой соседке, молодой девушке, переехавшей в Нью-Йорк из Калифорнии. Ее звали Джоан Мошер. Она училась в Бруклинском колледже и жила с родителями.

1 апреля 1954 года, в День дурака, Сэнди Вайль пошел на свидание. Мама девушки, увидев его на пороге, сказала дочери, чтобы та не надевала туфли на высоких каблуках, иначе она будет нависать над своим кавалером.

Ее первое впечатление о нем было таким: застенчивый и невысокий, но с ним легко общаться. Его первое впечатление о ней: энергичная, красивая и остроумная.

В следующем году она сделала ему предложение, и в июне 1955 года они поженились.

Впоследствии Сэнфорд Вайль говорил, что решение жениться на Джоан было лучшим решением, которое он принял в жизни.

Военный летчик должен был получать $6 тыс. в год (примерно соответствует современным $6 тыс. в месяц). Джоан казалось, что это вполне достаточная сумма для хорошей жизни. Например, можно было сразу же купить фритюрницу — ей очень нравились креветки во фритюре.

Много десятилетий спустя, когда корреспондент сайта SFGate брал у супругов интервью, Джоан шутила: «Когда я с ним познакомилась, я искала блондина-серфингиста с Гавайев. И до сих пор иногда я говорю себе, что мне следовало выбрать блондина-серфингиста. Мне следовало выбрать силу, а не ум».

В армию Сэнфорд Вайль не попал. Он попал на фондовый рынок.

Случайно заглянул

Тесть и теща Вайля не одобряли выбор дочери — кому понравится безработный зять? Сэнфорд нашел подработку — продавать телефонные справочники. Но большую часть времени проводил в залах игровых автоматов и шатании по улицам Манхэттена. Ему в голову много раз приходила мысль, что стоило бы заняться бизнесом. Но каким?

Однажды неподалеку от пересечения Сорок первой улицы и Седьмой авеню он увидел офис брокерской фирмы Bache & Company. Окна были затемненными, поэтому он заглянул внутрь — ему стало любопытно, что там происходит. А там бурлила жизнь — брокеры отвечали на частые телефонные звонки, заполняли бумаги, бегали по комнате туда-сюда. Ему понравилось. Он решил выучиться на брокера.

В Bache & Company, с которой все началось, его не взяли. Еще его не взяли и в J.P. Morgan, и в Goldman Sachs, и в Lehman Brothers.

Полное отсутствие знаний в финансовой сфере вряд ли можно было считать достоинством юного брокера.

По совету отца он обратился в Bear Sterns. Его взяли на должность посыльного, мальчика на побегушках. Работа заключалась в том, чтобы доставлять ордера на покупку или продажу от брокеров трейдерам на бирже. Зарплата — $35 в неделю (примерно соответствует современным $420 в неделю).

Два года спустя его повысили — до брокера. В 1958 году его переманил к себе Табби Бернхэм, основатель компании Burnham & Company (впоследствии эта компания приобрела инвестиционный банк Drexel Firestone и превратилась в инвестбанк Drexel, Burnham and Lambert, обанкротившийся в 1990 году в результате скандала с «мусорными» облигациями).

В Burnham & Company Вайль работал в бэк-офисе, а также записывал последние цены акций на доске, на которую смотрели брокеры.

В 1957 году у него родился сын Марк, в 1959 году — дочь Джессика. Возможно, это заставило молодого отца задуматься о том, чтобы начать собственное дело.

Начало работы на себя

В 1960 году 27-летний Сэнфорд Вайль уволился из Burnham & Company и вместе с еще тремя брокерами, Артуром Картером, Роджером Берлиндом и Питером Потомой, зарегистрировал компанию Carter, Berlind, Potoma & Weill. Начальный капитал составлял $215 тыс. (примерно соответствует современным $2,35 млн). Вайль внес $30 тыс., которые взял взаймы у матери. За $160 тыс. было куплено место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Остальные деньги были потрачены на аренду офиса, состоявшего из одной комнаты, и на то, чтобы нанять секретаршу. Партнеры положили себе базовую зарплату в размере $12 тыс. в год.

Фамилия Вайля стояла на последнем месте в названии фирмы, многие из конкурентов ее даже не произносили, сокращая название до «Картер и Берлинд».

Время для старта оказалось очень удачным. 1960-е на бирже были временем «быков». В то время как большинство фирм, давно работавших на Уолл-стрит, предпочитали иметь дело с крупными корпоративными клиентами, Вайль и его товарищи решили иметь дело с частными инвесторами. Такой подход был менее рискованным и обеспечивал более стабильную прибыль. Брокеры в «старых» фирмах традиционно делились на две категории — «аналитиков» и «торговцев». Вайль и его коллеги совмещали обе профессии.

Супруги-меценаты В 2006 году Сэнфорд Вайль заявил, что заключил «сделку с Богом» и потратит все свои деньги на благотворительность. Состояние Вайля оценивалось тогда примерно в $1,4 млрд. За прошедшие два десятилетия он и его супруга Джоан израсходовали на благотворительные цели более $1 млрд. В Корнелльском университете есть медицинский колледж Вайля. Вайль несколько раз жертвовал средства alma mater, в последний раз — $50 млн в марте 2025 года. В 2016 году супруги Вайль пожертвовали $185 млн на создание научно-исследовательского института нейронаук в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Три года спустя они помогли запустить проект Weill Neurohub, инициативу, объединяющую исследователей в области неврологических и психических заболеваний из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Калифорнийского университета в Беркли, Университета штата Вашингтон и Института Аллена, выделив на это $106 млн.

Выручка за первый год работы составила, согласно разным источникам, то ли $200 тыс. (мнение Вайля), то ли $400 тыс. (мнение Картера).

В конце 1962 года стало известно, что Питера Потому подозревают во фрирайде (free-riding). Этот термин имеет в английском языке несколько значений: проезд без билета в общественном транспорте и практика быстрой купли-продажи ценных бумаг без фактического внесения денег. В случае с Потомой, разумеется, речь шла о втором значении. Фрирайд запрещен правилами Нью-Йоркской фондовой биржи. Потома был на год отстранен от работы на бирже. Еще до того, как это произошло, партнеры вынудили его уйти из компании. Компания стала называться Carter, Berlind & Weill.

В 1963 году появился новый партнер — Артур Левитт-младший (будущий глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США). Годом позже в фирму пришел в качестве аналитика, а затем стал партнером Маршалл Коган.

В 1965 году Сэнфорд Вайль стал председателем совета директоров компании. В 1969 году Артур Картер решил покинуть фирму и продал свой пакет. После этого произошла очередная смена названия — на Cogan, Berlind, Weill & Levitt. Сокращенно CBWL. На Уолл-стрит это сокращение в шутку расшифровывали как «Солонина с салатом латук» (Corned Beef With Lettuce). Годовая выручка «Солонины» в 1969 году составила $18 млн (примерно соответствует современным $159 млн).

Время поглощать

В многократно менявшей имена компании Сэнфорд Вайль зарекомендовал себя как мастер слияний и поглощений.

Первое приобретение было совершено в 1967 году. Была куплена компания по управлению активами Bernstein-Macaulay, под управлением которой находилось примерно $175 млн.

В 1970 году была не просто куплена компания, было приобретено известное имя и история. Основанная в 1892 году брокерская фирма Hayden, Stone & Co. в 1960-е годы быстро росла вместе со всем американским фондовым рынком. С 1960 по 1968 год ее выручка выросла в пять раз — до $113 млн. Но темп роста оказался слишком велик, возникли трудности с административным управлением, сократился объем операций на бирже и к 1970 году Hayden Stone оказалась фактически под контролем группы кредиторов. Слияние с CBWL оказалось для нее спасением. В результате сделки «Солонине» достались 28 отделений, 500 брокеров, около 50 тыс. клиентов. И снова поменялось название — на CBWL?Hayden Stone.

В 1971 году компания вывела свои акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а годом позже сократила название, оставив только Hayden Stone.

Обвал фондового рынка 1973–1974 годов в результате глобального нефтяного кризиса предоставил «новому» Hayden Stone возможность купить по привлекательной цене тех, кто, как неформально выражались биржевики, «перевернулся кверху брюхом».

Была куплена брокерская контора H. Hentz & Company, основанная еще в 1856 году, специализировавшаяся на операциях на товарных рынках. Была куплена, занимавшаяся торговлей опционами, Saul Lerner & Company.

В 1974 году Hayden Stone поглотила крупнейшего андеррайтера и дистрибутора ценных бумаг Shearson Hammill. Бренд был настолько известен, что Сэнфорд Вайль сохранил часть названия, объединенная компания стала называться Shearson Hayden Stone.

Вайль продолжал придерживаться стратегии роста через поглощения, скупая компанию за компанией, желательно с экспертизой в разных областях.

По состоянию на конец 1978 года в 134 отделениях Shearson в США и других странах работало 4,2 тыс. сотрудников, в том числе 1,7 тыс. брокеров. Капитал компании составлял $139 млн. С годовой выручкой в размере $221,2 млн Shearson входила в топ-10 фирм Уолл-стрит.

В 1979 году произошло объединение Shearson c переживавшим финансовые трудности инвестиционным банком Loeb, Rhoades, Hornblower & Co. В объединенной компании Shearson Loeb Rhoades Вайль занял все главные должности — председателя правления, президента и генерального директора. На момент слияния совокупные активы Shearson Loeb Rhoades составляли $260 млн, выручка — около $550 млн, что делало его второй по величине брокерской фирмой в США после Merrill Lynch (полное название — Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith). У объединенной компании было около 500 тыс. клиентов.

С 1965 по 1984 год Вайль провел около полутора десятков сделок по слиянию и поглощению.

Первая продажа

Более 20 лет ушло у Сэнфорда Вайля на то, чтобы создать одну из крупнейших фирм на Уолл-стрит. В 1981 году он заключил сделку по продаже Shearson Loeb Rhoades компании финансовых услуг American Express за $915 млн ценными бумагами.

Новая компания стала «финансовым супермаркетом», предлагавшим все виды финансовых услуг как корпоративным, так и частным клиентам.

На этой сделке Сэнфорд Вайль сильно разбогател, но потерял влияние на бизнес. Деловая пресса, активно освещавшая объединение двух компаний, обсуждала, в частности, вопрос о том, смогут ли ужиться под одной крышей гендиректор и председатель совета директоров American Express Джеймс Робинсон III, представитель одной из самых богатых и влиятельных династий Атланты, и сын иммигрантов Сэнфорд Вайль.

Правила Сэнфорда Вайля Научитесь быть неудачником, потому что умение быть неудачником важно для того, чтобы стать победителем.

Что меня зацепило тогда и цепляет даже сегодня (и, думаю, даже когда придет время уходить с руководящей должности, мне это все еще будет интересно), так это то, что все происходящее в мире влияет на стоимость ценных бумаг.

С деловой точки зрения мы всегда поощряем сотрудников нашей компании приобретать акции компании, и если мы собираемся создать что-то великое, то хотим, чтобы много людей разделило преимущества этого величия.

Я много читаю, но читаю по тем темам, которые мне интересны.

Чем больше мы будем делать для создания лучшего общества, которое принесет пользу большему числу людей, тем больше у нас шансов на то, что наше общество будет продолжать расти и процветать.

Я думаю, американская мечта заключается в том, что всего можно добиться, если усердно работать, проявлять настойчивость и обладать определенными способностями. Нет предела тому, чего можно достичь и что может произойти с вами и вашей семьей.

Никогда не следует думать, что все лучшее осталось в прошлом. Нужно заставить себя поверить в то, что все лучшее ждет тебя в будущем.

Я очень сильно верю в то, что нужно отдавать.

В объединенной компании он оказался на третьих ролях. На первом месте был Джеймс Робинсон, на втором — президент компании Эл Уэй. В 1983 году Вайль сменил Уэя на посту президента. На этом посту он провел сделку по приобретению за $773 млн компании по управлению взаимными фондами и страхованию Investors Diversified Services (IDS) и вывел из кризиса страховую «дочку» American Express — Fireman’s Fund. Для того чтобы спасти подразделение, Робинсон назначил Вайля председателем правления и гендиректором Fireman’s Fund.

Бывший Shearson стал подразделением American Express. В 1984 году American Express купила четвертый по величине инвестбанк США Lehman Brothers, Kuhn, Loeb и объединила его с Shearson.

Вайль дважды пытался выкупить Fireman’s Fund, чтобы сделать ее независимой компанией, но оба раза получил отказ. Видя, что Робинсон не ценит его заслуги, Вайль в 1985 году ушел из American Express. Вместе с ним ушел его союзник Джеймс «Джейми» Даймон.

Первый дар

Сэнфорд Вайль внес большой вклад, в том числе денежный, в реставрацию Карнеги-холла

Фото: Corbis / Getty Images

Фото: Corbis / Getty Images

До того как получить должность президента American Express, Вайль был фактически безработным. Во всяком случае, он сам именно так это расценивал. Пустой кабинет, единственный подчиненный — секретарша, никаких служебных обязанностей. Чтобы чем-то занять себя, в 1982 году он вошел в совет директоров легендарного нью-йоркского концертного зала Карнеги-холл и вплотную занялся проектом его масштабной реконструкции. Со времени постройки здания в конце XIX века на средства сталелитейного короля Эндрю Карнеги в здании несколько раз проводился лишь косметический ремонт, оно сильно обветшало. Вайль не только руководил сбором пожертвований, но и вложил свои деньги. Из $60 млн (примерно соответствует современным $201 млн), собранных на проект реконструкции, $2,5 млн составили его личные средства. В 1987 году один из залов обновленного Карнеги-холла стал называться «Концертный зал имени Джоан и Сэнфорда И. Вайлей».

Позднее Сэнфорд Вайль написал в мемуарах: «Каким-то образом нам было даже приятнее раздавать деньги, чем зарабатывать их». Впоследствии супруги Вайль продолжили заниматься благотворительностью. Забегая немного вперед — в 2019 году они пожертвовали Карнеги-холлу $100 млн.

Месть Вайля

В Shearson Lehman Brothers остались работать его сын и дочь. А сам Сэнфорд Вайль занялся созданием с нуля новой компании. После ухода из American Express у него остались связи с Shearson. В январе 1986 года Вайль сделал предложение Bank of America, второму по величине банку США. Банк искал преемника президенту и генеральному директору Сэмюэлу Армакосту. По итогам 1985 года убытки банка составили $337 млн, за последний квартал года банк не выплатил дивиденды — впервые со времен Великой депрессии.

В случае, если его назначат гендиректором, Вайль обещал пополнить капитал Bank of America на $1 млрд, которые должен был предоставить Shearson. Предложение было отклонено.

В сентябре 1986 года он помог компьютерной компании Control Data Corporation провести первичное размещение акций его непрофильного подразделения Commercial Credit Company, предоставлявшего финансовые услуги розничным клиентам. Вайль получил пост председателя правления и генерального директора Commercial Credit. Он привел свою команду, вложил в компанию, по разным данным, от $7 млн до $10 млн и получил 10% акций. С этого началась новая волна поглощений и объединений и смен имени. Этому поспособствовал очередной финансовый кризис. 19 октября 1987 года, в «Черный понедельник», биржевой индекс Dow Jones обвалился на 22,6%. Это было рекордное падение за всю историю.

В 1988 году Commercial Credit Company под руководством Вайля купила страховую компанию Primerica Corporation за $1,65 млрд. Вайль получил все три главные руководящие должности в новой компании, которая стала называться Primerica.

В 1989 году Smith Barney, Harris Upham & Co., принадлежащая Primerica, приобрела 19 из 43 отделений по предоставлению брокерских услуг физическим лицам у бывшего работодателя Вайля Drexel Burnham Lambert.

В 1990 году Вайль сделал предложение Джеймсу Робинсону, намереваясь выкупить родное детище — Shearson. Переговоры закончились провалом.

За счет распродажи непрофильных активов Primerica накопила свободный капитал, который был использован на очередную крупную сделку — покупку 27% страховой компании Travelers Insurance.

И наконец, через месяц после ухода Джеймса Робинсона с поста гендиректора American Express, в марте 1993 года, Вайль сумел договориться с его преемником Харви Голабом о покупке Shearson за $1,2 млрд.

Сэнфорд Вайль говорил, что самые крупные сделки отличаются от мелких лишь тем, что добавляются дополнительные нули.

Вернув себе Shearson, Вайль провел операцию по обмену акциями на $4 млрд, полностью поглотив Travelers Corporation, после чего переименовал свою корпорацию в Travelers Group. В 1996 году у страховой компании Aetna было куплено за $4 млрд подразделение по страхованию жизни, здоровья и имущества. В сентябре 1997 года Вайль приобрел компанию Salomon Inc., материнскую компанию инвестбанка Salomon Brothers Inc., более чем за $9 млрд акциями.

Наступало время добавить еще один нолик.

Закон суров, но не ко всем

Гендиректор Citicorp Джон Рид (слева) и гендиректор Travelers Group Сэнфорд Вайль в апреле 1998 года объявили об объединении их компаний

Фото: Najlah Feanny / Corbis / Getty Images

Фото: Najlah Feanny / Corbis / Getty Images

В апреле 1998 года Travelers Group Сэнди Вайля и Citicorp объявили о планах сделки, которая официально описывалась как слияние, но фактически Travelers покупала Citicorp за $76 млрд акциями. На тот момент времени это была крупнейшая сделка в истории бизнеса.

Активы новой структуры, Citigroup, должны были составить $698 млрд. Это делало ее крупнейшей финансовой компанией в мире, а также самой дорогой по рыночной капитализации — около $135 млрд.

Официальная цель сделки, о которой заявляли представители компаний, состояла в том, чтобы сделать инвестиционные продукты, такие как акции и облигации, доступными для представителей среднего класса по всему миру.

Яхта April Fool, принадлежащая компании April Fool

Фото: April Fool

Фото: April Fool

Сделке могла помешать только одна мелочь — банковский закон 1933 года, называемый также по фамилиям его инициаторов Законом Гласса—Стиголла. Он запрещал коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Закон был отменен только в 1999 году в связи с принятием нового закона — о финансовой модернизации,— также называемого по фамилиям его инициаторов Законом Грэмма—Лича—Блайли.

В связи с Законом Гласса—Стиголла создание Citigroup могло стать первым в истории объединением крупной страховой компании с крупным коммерческим банком. Сэнфорд Вайль был уверен, что слиянию ничто не помешает. И оказался прав.

Уже 23 сентября 1998 года, то есть до изменения законодательства, Совет управляющих Федеральной резервной системы не только дал добро на сделку, но и записал в своем решении, что компании имели полное право на слияние, которое даже не требовало одобрения совета управляющих. На это решение вряд ли могли повлиять назначение на должность почетного директора Citigroup бывшего президента США Джеральда Форда и включение в состав совета директоров бывшего министра финансов Роберта Рубина.

Объединенной структуре предоставили льготный период продолжительностью два с половиной года — на случай изменения законодательства. Если за два с половиной года ничего бы не произошло, Citigroup должна была продать свой страховой бизнес. Но очень кстати подоспел Закон Грэмма—Лича—Блайли. Продавать ничего не пришлось.

Финансовый гигант, слишком большой, чтобы упасть, был создан. Сэнди Вайль получил должности председателя совета директоров и генерального директора Citigroup. На должности гендиректора он пробыл до 2003 года, вторую должность занимал до 2006 года.

В 2001 году Вайль основал несколько офшорных фирм, на одну из которых, Fool Day («День дурака», возможно, в память о дне знакомства с супругой) была записана его яхта c таким же названием стоимостью около $60 млн. Об офшорах, помогавших главе Citigroup уклоняться от налогов, стало известно только в 2015 году, после утечки так называемого Панамского досье.

Джоан Вайль с супругом на открытии нового здания Театра танца Алвина Эйли, построенного по проекту их зятя

Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

В том же году при выборе проекта строительства на Манхэттене нового здания Театра танца Алвина Эйли почему-то была рассмотрена кандидатура только одного архитектора, к тому же не имевшего релевантного опыта. Совет директоров театра возглавляла Джоан Вайль, архитектор Натан Библиович приходился ей зятем.

С возрастом взгляды меняются

В 2002 году журнал Fortune признал Сэнфорда Вайля самым уважаемым коллегами генеральным директором в США. Гендиректором года Вайля признали также журнал Financial World Magazine (1998) и Chief Executive Magazine (2002).

В 2003 году, покидая пост гендиректора Сitigroup, Сэнфорд Вайль продал компании 5,6 млн акций примерно за $264 млн.

После окончательного расставания с Citigroup в 2006 году он получил пенсию в $1 млн в год.

Ему дважды повезло с кризисом и скупкой компаний по выгодной цене. Из самой большой финансовой структуры мира он тоже ушел очень вовремя. В 2007 году грянул очередной кризис. Финансовые гиганты потерпели громадные убытки. Чистые убытки Citigroup по итогам 2008 года составили $27,7 млрд.

Журнал Time в материале «25 человек, которых следует винить в финансовом кризисе» включил в список Вайля со следующей формулировкой: «Кто решил, что банки должны быть универсальными учреждениями, удовлетворяющими все потребности всех клиентов? Это сделал Вайль. Начав с небольшой кредитной организации в Балтиморе, он создал первый крупный финансовый супермаркет — Citigroup. В процессе своих приобретений (Smith Barney, Travelers и др.) и постоянного лоббирования Вайль разрушил Закон Гласса—Стиголла, который ограничивал инвестиционные риски, которые могли брать на себя банки. Конкуренты последовали примеру Citi. Раздувшиеся банки сейчас являются одной из главных экономических проблем страны. Каждая крупная финансовая компания кажется слишком большой, чтобы обанкротиться, что вынуждает правительство тратить сотни миллиардов долларов на то, чтобы поддерживать их на плаву. Самым проблемным банком является Citigroup, созданный Вайлем. Правительство уже потратило $45 млрд на то, чтобы исправить ситуацию в нем».

Созданная Вайлем Citigroup в свое время была крупнейшей финансовой структурой в мире

Фото: Mike Campbell / NurPhoto / Getty Images

Фото: Mike Campbell / NurPhoto / Getty Images

В интервью газете The New York Times в 2009 году Вайль сказал, что его «расстраивает» то, что произошло с Citi. Но главной своей ошибкой он назвал выбор Чарльза Принса III в качестве преемника. Это Принс, по его словам, набрал гору рискованных долговых обязательств, оказавшихся токсичными.

В 2010 году Сэнди и Джоан Вайли купили дом на участке земли площадью 360 акров (1,46 кв. км) в округе Сонома, штат Калифорния, и поселились там со своей собакой породы бишон-фризе по кличке Энджел. Супруги занялись типичными пенсионерскими делами — выращиванием помидоров и винограда, изготовлением домашнего вина. Периодически их навещают дети и внуки.

25 июля 2012 года Сэнфорд Вайль в интервью кабельному телеканалу CNBC заявил: «Нам, вероятно, следует разделить инвестиционный банкинг и обычную банковскую деятельность, чтобы банки занимались привлечением депозитов, выдачей коммерческих и ипотечных кредитов, чтобы банки занимались тем, что не будет подвергать риску деньги налогоплательщиков, тем, что не сделает их слишком большими, чтобы обанкротиться». То есть фактически восстановить Закон Гласса—Стиголла.

Что это было: перемена мировоззрения, признание ошибок или ирония одного из самых успешных финансистов?

Алексей Алексеев