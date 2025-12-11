Экосистема механизмов финансирования поддержит прорывные технологии

В 2025 году гособоронзаказ выполняется в полном объеме, уже утвержден график производства особо важной продукции на 2026 год. О том, как предприятия ОПК запускают прорывные технологии и модернизируют мощности, как выстраивается работа в Арктике и на Дальнем Востоке и как в этом участвует ПСБ, в интервью «Деньгам» рассказал первый заместитель председателя банка Олег Минаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя банка ПСБ Олег Минаев.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Первый заместитель председателя банка ПСБ Олег Минаев.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

— Завершается 2025 год — время, когда промышленности пришлось работать в очень сложных условиях, в первую очередь из-за высокой стоимости финансирования. Как вы оцениваете результаты работы российского ОПК?

— Несмотря на высокую стоимость рыночного кредитования для промышленности в целом, ОПК показывает устойчивый рост. Этому во многом способствует эффективно выстроенная экосистема государственных программ поддержки отрасли, льготные программы финансирования отрасли, которые помогли снизить финансовую нагрузку на предприятия.

Предприятия продолжают наращивать объемы производства, запускать новые производственные линии и опережающими темпами возводить современные цеха. Только на модернизацию и технологическое перевооружение оборонки ПСБ выдал более 400 млрд руб. В числе масштабных проектов, которые мы финансировали,— расширение производственных мощностей и создание крупнейшего в России Центра аддитивных технологий на базе производственного комплекса «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

Кроме того, ОПК диверсифицирует свою экономику за счет выпуска продукции двойного назначения, импортозамещения, а также поставок отдельных образцов своих изделий на экспорт в дружественные страны. Несмотря на то что экспорт не является сейчас приоритетом, интерес к нашей продукции со стороны зарубежных заказчиков растет. Предприятия постепенно наращивают работу с иностранными заказчиками, а ПСБ, со своей стороны, предоставляет необходимые финансовые инструменты и инфраструктуру для проведения трансграничных расчетов.

— В продолжение темы господдержки отрасли — какова доля льготных кредитов в портфеле ПСБ на конец 2025 года?

— Доля льготного финансирования оборонки стабильно составляет около 80% от общего объема портфеля ПСБ по сегменту. В целом за этот год мы нарастили кредитный портфель ОПК более чем на 20%, в том числе в рамках опережающего финансирования для исполнения ГОЗ и инвестиционных программ. При этом мы продолжали выдачу льготного финансирования и в период, когда ключевая ставка достигла 21% годовых. Поддерживаем предприятия на каждом этапе их работы — от проведения НИОКР и модернизации производств до финансирования исполнения контрактов и программ диверсификации. Конечно, абсолютный приоритет — предоставление банковских продуктов на льготных условиях для опережающих поставок изделий для нужд армии.

— К 2030 году предприятия ОПК должны увеличить долю гражданской продукции до 50%. Какие направления ОПК сегодня идут с опережением темпов и где в целом вы видите самый большой потенциал для выпуска гражданской продукции?

— Потенциал есть у всех наших предприятий. Наиболее активными в разработке продукции двойного назначения остаются авиация и судостроение.

Мы финансируем много перспективных проектов из этих отраслей, в том числе опытно-конструкторские работы по разработке авиационного двигателя ПД-8 тягой восемь тонн для «Суперджета-100» и самолета-амфибии БЕ-200ЧС.

Большие перспективы и у БПЛА. Объемы производства гражданских беспилотников за последний год уже увеличились в несколько раз, выпущено порядка 16 тыс. единиц, которые активно используются в транспортной отрасли, атомной энергетике, логистике, сельском хозяйстве и многих других отраслях. Активно разрабатываются и изделия противодействия, обнаружения и подавления каналов управления БПЛА для защиты гражданских объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. На эти цели мы выделили порядка 1 млрд руб.

— Развитие беспилотных систем — одна из самых обсуждаемых тем сегодня. И если к аббревиатуре БПЛА мы все уже привыкли, то БЭКи — безэкипажные катера — пока в новинку. Какие перспективы у беспилотных морских систем? ПСБ участвует в финансировании таких проектов?

— Направление действительно новое, но отечественный ОПК уже успешно освоил технологии. Российские предприятия наладили серийное производство БЭКов, такую технику получают вооруженные силы и силовые ведомства РФ. Морские беспилотники используются для многих задач, в том числе для патрулирования, разведки, радиолокационного наблюдения и логистики. А в этом году в России разработали первый в мире учебный БЭК под названием «Макаровец». Центр беспилотных систем и технологий, учредителем которого является ПСБ, в начале 2025 года представил свою новую разработку — перспективный морской беспилотник «Катран».

В октябре прошли успешные испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, не имеющего аналогов в мире по скорости, глубине движения и мощности. Эта разработка позволяет по-новому взглянуть на потенциал безэкипажной техники. Наличие в российском арсенале такой уникальной системы выводит нашу страну на принципиально новый уровень, подчеркивая статус сверхдержавы с передовыми оборонными технологиями.

— В октябре прошли успешные испытания еще одной уникальной системы с ядерной энергоустановкой — крылатой ракеты «Буревестник». Президент России подчеркнул, что используемые технологии ОПК применимы и в гражданских отраслях. Какие задачи они могут решить?

— Это историческое событие для российского ОПК и страны в целом — аналогов нашего нового технологического решения в мире нет. Уникальные ядерные технологии, которые разработаны для «Буревестника», можно эффективно использовать для решения сложнейших задач далеко за рамками ОПК. К примеру, в космической индустрии для энергообеспечения тяжелого грузового транспортного корабля, для развития Арктической зоны и создания там энергоустановок. Спектр применения может быть очень широк.

— К 2030 году Россия должна войти в топ?25 стран-лидеров по плотности роботизации производства. Задача очень амбициозная. В портфеле банка есть уже такие проекты?

— Вопросы роботизации производств давно стали неотъемлемой частью работы предприятий. Вместе с тем есть куда расти — запущен нацпроект «Средства производства и автоматизации», который призван придать импульс промышленности для перехода на качественно новый уровень выпуска продукции. В ПСБ есть успешные проекты. К примеру, одна из самых активных в этом направлении отраслей — транспортная. Мы поддерживаем проекты по увеличению мощностей по выпуску грузовых вагонов с внедрением роботизации технологического процесса сварки деталей и узлов. Также при участии ПСБ реализован проект по оснащению участков железнодорожной инфраструктуры современными системами управления движением поездов и кибербезопасного мониторинга.

— Если продолжить тему разработки морских систем в контексте развития Северного морского пути. Какие суда нужны для бесперебойной работы на СМП?

— Развитие арктического флота — важнейший компонент технологической независимости России в Заполярье. Это не только укрепляет геополитические позиции страны, но и открывает новые возможности для развития международной торговли. Наша судостроительная отрасль уже сделала большой шаг вперед — четыре мощных новых атомных ледокола проекта 22220 введены в эксплуатацию. ПСБ финансировал строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка». Это важные проекты, но для полноценного развития Северного морского пути требуется не только поддерживать существующий атомный ледокольный флот, но и развивать собственный торговый флот.

— Для создания торгового флота нужны новые верфи?

— Да, нужно развивать наши судостроительные мощности, строить новые верфи, модернизировать существующие. Мы непосредственно участвуем в этой работе — финансируем инвестиционные проекты по строительству, ремонту и техническому перевооружению плавучих доков, а также по модернизации инфраструктуры верфей.

— Как можно привлечь капитал в такие проекты? Что может заинтересовать инвесторов?

— В первую очередь инвесторы могут оценить растущую динамику грузопотока — за прошедшие десять лет он вырос почти в десять раз и составил 38 млн тонн. К?2030?году объемы перевозок вырастут еще в несколько раз. С учетом климатических изменений этот маршрут может стать весомой альтернативой Суэцкому каналу. Инвесторов могут привлечь участие в стратегически важном для страны проекте с гарантированным спросом на услуги и стабильной прибылью, долгосрочные контракты на обслуживание судов, государственные субсидии.

— Сейчас на государственном уровне большое внимание уделяется развитию Дальнего Востока. Какие проекты ПСБ рассматривает в числе приоритетных на Дальнем Востоке?

— Мы смотрим на развитие Дальнего Востока в целом и активно участвуем не только в поддержке промышленных предприятий, но и в проектах по улучшению социальной сферы и инфраструктуры. Например, реконструируем набережную реки Амур в Комсомольске-на-Амуре. На ВЭФ в этом году мы договорились о партнерстве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, расширяем сотрудничество с Магаданской областью.

Промышленный сектор Дальнего Востока, безусловно, играет большую роль как для внутреннего рынка, так и для международного сотрудничества со странами Азии, поэтому у нас здесь много приоритетных проектов. Среди ключевых — льготное финансирование крупнейшего судостроительного предприятия — Амурского судостроительного завода. Для увеличения номенклатуры производства мы вместе с предприятием реализуем масштабный инвестиционный проект, который исчисляется миллиардами рублей.

Есть ряд интересных инициатив в гражданской сфере — например, при участии ПСБ реализуется проект по строительству современных судов для перевозки сжиженного газа, первый газовоз планируется сдать уже в декабре 2025 года. Отдельное направление — поддержка лизинговых компаний Дальнего Востока, которые предоставляют бизнесу оборудование, спецтехнику и грузовой транспорт.

— Сейчас время для постановки целей на следующий год. Какие задачи будут приоритетными в 2026 году?

— Мы продолжим бесперебойно сопровождать контракты ГОЗ, финансировать предприятия на льготных условиях для оснащения армии современными образцами военной техники и модернизации производственных мощностей, поддерживать предприятия на всех этапах развития. Будем дальше развивать цифровую экосистему для ОПК, так как современные заказчики ожидают от финансового партнера инновационных технологических решений и передовых сервисов, включая решения с применением искусственного интеллекта.

Ольга Иванова