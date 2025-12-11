Проектные офисы повысят эффективность господдержки

О том, почему это необходимо,— заместитель председателя правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов

Фото: Предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ Заместитель председателя правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов

Фото: Предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ

В период, когда импортозамещение и структурная трансформация экономики стали определяющими понятиями, финансовые организации, органы государственной власти, институты развития и промышленные предприятия устанавливают новые принципы взаимодействия. В этих условиях банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг госкорпорации «Ростех») укрепляет позиции ключевой платформы поддержки отечественной промышленности. Банк работает со стратегически важными отраслями: от авиастроения и транспортного машиностроения до радиоэлектроники и медицинского приборостроения, наращивает кредитование проектов федерального масштаба, совершенствует механизмы интеграции господдержки в программы финансирования промышленных предприятий и их партнеров.

Сегодня ситуацию в реальном секторе экономики отличают высокие процентные ставки, которые подавляют инвестиционную активность. Актуальность льготных кредитов и займов с субсидируемой процентной ставкой растет вместе с ключевой ставкой Банка России, поскольку в настоящее время альтернатива этим инструментам в контексте финансирования инвестиций отсутствует. Но в условиях бюджетных ограничений государство вынуждено менять тактику.

В приоритете сегодня не широкоформатная, а точечная поддержка. В результате крупные межотраслевые программы не имеют источников финансирования. Им на смену приходят узкие отраслевые и «продуктовые» меры поддержки, обладающие, по мнению властей, мультипликативным синергетическим эффектом. Однако из-за своей узкой направленности и слишком специфичных требований к заемщику и выпускаемой продукции такие кредиты недоступны для массового применения.

Следует признать, что использование мер господдержки, особенно так называемых прямых субсидий, при всей своей актуальности имеет и очевидные минусы для предприятий. Как правило, субсидия выплачивается по прошествии нескольких месяцев с момента осуществления затрат на реализацию проекта. Иначе говоря, предприятие вынуждено изымать средства из оборотного капитала либо привлекать нецелевое финансирование по рыночным ставкам. Еще один недостаток существующих программ господдержки — громоздкая длительная процедура получения субсидий. Чтобы пользоваться ими на системной основе, предприятие должно создать специальное структурное подразделение для сопровождения соглашений о предоставлении субсидий. Все это ведет к росту административных расходов, зачастую весьма существенному, и заставляет компании отказываться от использования господдержки.

Программы, базирующиеся на льготном банковском кредитовании, в целом лишены отмеченных недостатков. Уполномоченная кредитная организация выступает «номинальным» получателем субсидии и берет на себя всю техническую работу по заключению и сопровождению соглашений о предоставлении государственной поддержки. При этом фактическим конечным бенефициаром в этой схеме остается предприятие реального сектора, получившее целевой кредит от банка по ставке в разы ниже рыночного уровня.

Очевидно, что фундаментальные изменения структуры рынка льготных кредитов с субсидируемой процентной ставкой требуют от его участников новых подходов. Банки со стабильной клиентской базой, особенно из высокотехнологичных промышленных сегментов, обязаны работать в тесном контакте как с органом государственной власти, являющимся администратором субсидии, так и с потенциальным заемщиком. Банк уже не может выполнять исключительно функцию трансфера денег со счетов распорядителей бюджетных средств на счета предприятия. Он становится центром финансового инжиниринга, который на базе имеющихся глубоких компетенций реализует проект «от двери до двери», в частности, проводит всестороннюю экспертизу проекта, устанавливает соответствие условиям программы поддержки, определяет структуру и стоимость пакета финансирования, осуществляет коммуникации с органом власти.

Например, банк по результатам анализа проекта, заявленного к реализации, может предложить использование двух и более программ поддержки: промышленную ипотеку или заем ФРП на приобретение оборудования, кластерную инвестиционную платформу или прямую субсидию на НИОКР и так далее. Таким образом, от банка сегодня требуются новые, ранее несвойственные ему компетенции лид-менеджера проекта, его финансового и административного руководителя.

Следуя этой стратегической линии, НОВИКОМ в сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех» запустил проектный офис по поддержке организаций госкорпорации и других предприятий ключевых отраслей экономики страны. Цель этого проекта — улучшить ситуацию с привлечением доступного финансирования для клиентов из промышленного сектора.

Ключевая задача создания совместного проектного офиса НОВИКОМа и «Ростеха» — структурирование инвестиционных проектов под инструменты господдержки, включая комплексную оценку и выявление перспективных направлений бизнеса, подбор релевантных программ, помощь с подготовкой документации для участия в отборе, ведение необходимых коммуникаций в рамках сделки. Среди актуальных для клиентов опций — экспертиза соглашений и иных документов, планируемых к подписанию, и организация процесса получения господдержки.

Корпоративные проектные офисы способны придать работе с мерами господдержки необходимую системность и оперативность. Востребованность нового формата подтверждает практика: за месяц работы проектного офиса было рассмотрено свыше 20 проектов и проектных инициатив предприятий «Ростеха».

При этом НОВИКОМ подчеркивает, что взаимодействие в рамках проектного офиса не является исключительной прерогативой предприятий «Ростеха». Банк открыт для сотрудничества с любыми бизнес-структурами, приветствующими переход на новый качественный уровень планирования долгосрочного развития и инвестиций в будущее.