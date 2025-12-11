Промышленность будущего

К 2030 году объем выпуска станкоинструментальной продукции увеличится в два раза по сравнению с уровнем 2022 года.

Российская промышленность нацелена на достижение лидерства в сфере технологий. В особенности это касается отечественной отрасли станкостроения — она демонстрирует непрерывный рост. За последние четыре года объем российского производства станкоинструментальной продукции вырос более чем в 2,5 раза. К 2030 году доля отечественных станков на внутреннем рынке должна достигнуть 60% — такие данные приводит Минпромторг России.

«Развитие станкостроения России необходимо, и, безусловно, это приводит к технологическому суверенитету страны. Дополнительно дает импульс развития других промышленных отраслей. Мы должны развивать и отрасль, и производство комплектующих самостоятельно, с нашим подходом и пониманием по уровню качества. Инженерная мысль в РФ самая высокая»,— рассказал Олег Кочетков, генеральный директор ООО «Станкомашстрой».

Если говорить о глобальных тенденциях, все больше стран сосредоточивают особое внимание на развитии станкоинструментальной промышленности, а также на автоматизации и роботизации производств, улучшают производительность труда и качество своей продукции.

В России же опорой развития отрасли стал национальный проект «Средства производства и автоматизации». По нему развивается станкоинструментальная промышленность, автоматизируется производство, повышается эффективность предприятий.

К 2030 году прирост объема выпуска станкоинструментальной продукции России должен увеличиться вдвое по сравнению с уровнем 2022 года. А еще будет освоено не меньше 16 новых видов специализированного высокотехнологичного оборудования. Оно будет использоваться в самых разных отраслях промышленности, например для создания самолетов и машин.

Без таких современных станков производство современных авиационных двигателей, инновационных медицинских имплантов, сложных деталей для энергетического и транспортного машиностроения становится невозможным.

«Заводам за счет мер нацпроекта необходимо сделать акцент на максимальное освоение новой линейки продукции и техническое переоснащение собственных мощностей. Заказчикам нужно с опережением формировать техзадания, обеспечить техническое сопровождение контрактов и отдавать безусловный приоритет в закупках российским станкам»,— отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Один из участников нацпроекта — станкостроительный завод «Саста». Предприятие занимается разработкой конструкторско-технологической документации, отливкой базовых чугунных заготовок, механической и термической обработкой, сборочными, контрольными и испытательными операциями.

Станки «Саста» востребованы в авиа-, двигателе-, приборостроении, в энергетическом и транспортном машиностроении. Завод выпускает широкий спектр продукции — от тяжелых токарных комплексов до пятиосевых обрабатывающих центров (обрабатывают детали, двигая их или режущий инструмент по пяти осям одновременно). «Если серийная продукция не покрывает функциональные задачи, мы предлагаем разработку специализированных станков на базе существующих моделей и узлов либо с разработкой новых»,— сообщил член совета директоров ПАО «Саста» Юрий Чуркин.

ПАО «Саста» воспользовалось одной из мер поддержки, которая предоставляется Минпромторгом России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации»,— до 2027 года завод может предоставлять заказчикам скидки на свою продукцию. Государство компенсирует недополученную выгоду от продаж станков, включенных в реестр российской промышленной продукции. Такой инструмент помогает сделать российские станки конкурентоспособными по цене на рынке.

Другой пример — московская компания «Бивертех», продукция которой также включена в реестр Минпромторга России. «Бивертех» проектирует и производит металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением.

На площадке компании в Москве налажен полный производственный цикл — от R&D до сборки, от доставки до ввода в эксплуатацию на территории клиента. «Бивертех» производит большинство компонентов своих станков, включая электронику, гидравлику, пневматику и прецизионные механизмы.

Компания занимается решениями, в которых требуется высочайшая точность оборудования. Например, фрезерные станки BeaverMill используют для изготовления титановых и нержавеющих компонентов протезов. «Такое оборудование позволяет рынку медицинских технологий развиваться еще быстрее, помогая делать протезы дешевле и качественнее, повышая качество жизни людей»,— отметили в компании.

По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» «Бивертех» совместно с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности разрабатывает инвестиционную концепцию по масштабированию производства станков. Компания уже получила госсубсидии на разработку новых продуктов, а также участвует в программах льготного кредитования от Корпорации МСП, Минпромторга России и ВЭБ.РФ.

Екатерина Кузнецова