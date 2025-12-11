Металлы перестанут быть редкостью

Добыча и переработка редких и редкоземельных элементов (РЗЭ) в ближайшие годы должны стать одним из стратегических промышленных направлений в России. Существенно снизить зависимость от импорта в этой сфере поможет развитие собственных производств, запланированное «Росатомом», а также выход на рынок новых игроков, в том числе ГК «Кириллица». Наиболее перспективной продукцией в секторе РЗМ эксперты считают постоянные магниты, катализаторы и другую продукцию, востребованную в высокотехнологичных секторах экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рамках поручения президента РФ Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума 2025 года, правительство должно утвердить «дорожную карту» развития добычи и производства редкоземельных металлов. Документ призван способствовать импортозамещению и достижению технологического лидерства в этой области. Как следует из материалов Минпромторга, по итогам реализации уже утвержденного федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» (входит в нацпроект «Новые материалы и химия») объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен увеличиться почти в 3,5 раза, с 29 млрд до 100 млрд руб.

Соль земли

Редкоземельные металлы — исторически сложившееся название большой группы элементов Периодической системы Д. И. Менделеева.

Большинство редких металлов не образует в природе самостоятельных минералов и находится в рассеянном состоянии в кристаллических решетках других минералов. Многие из них являются природными спутниками тяжелых и легких цветных металлов.

В российской научной традиции принято относить к редкоземельным металлам 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды. В то же время западная классификация включает 30 элементов. Сюда входят также элементы, которые в России относятся к «редким».

Все месторождения РЗМ являются полиметаллическими. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде, из которой впоследствии могут выделяться на отдельные компоненты — оксиды. Несмотря на то что РЗМ распространены повсеместно, сложность их добычи связана с отсутствием крупных месторождений, а также с частым содержанием в руде радиоактивных элементов — урана и тория.

По словам генерального директора ГК «Кириллица» Семена Гарагуля, Россия входит в пятерку стран мира по разведанным запасам редких металлов — лития, ниобия, тантала, бериллия; и редкоземельных металлов — ванадия, циркония, скандия, стронция, рубидия, цезия, галлия, гафния, индия. «В стране уже разведаны значительные запасы практически всех видов редких и редкоземельных металлов. К тому же многие важнейшие РЗМ уже фактически добыты и содержатся в техногенных отходах горно-обогатительных и горно-химических производств, колоссальные количества которых десятилетиями наносят ущерб окружающей среде»,— отмечает Гарагуль.

Редкоземельные элементы обладают сходными химическими свойствами, но сильно различаются по распространенности и практическому применению, поясняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. В промышленности используется весь спектр, однако масштабы и значимость спроса распределены крайне неравномерно: одни элементы востребованы массово и формируют основу глобального рынка, другие остаются нишевыми и применяются в отдельных высокотехнологичных сегментах.

Двигатель прогресса

Начало применения редких и редкоземельных металлов стало драйвером развития многих высокотехнологичных отраслей благодаря их электро- и теплопроводности, магнитным и оптическим свойствам. Как отмечает Кирилл Лысенко, наибольшую значимость в промышленности имеют элементы «магнитной группы» — неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Из них изготавливают высокоэнергетические магниты, используемые в электродвигателях электромобилей, генераторах ветряных турбин, современной электронике и военной технике. Именно эти металлы формируют стратегический центр мирового спроса и считаются наиболее дефицитными.

Ко второму уровню по значимости относятся иттрий, европий и гадолиний, которые применяются в люминофорах, светодиодах, дисплеях, а также в атомной энергетике и медицине. Особую нишу занимает скандий: его используют в авиационных и космических алюминиевых сплавах, но ограниченное производство делает этот металл дорогим и редким, отмечает господин Лысенко. Иная ситуация наблюдается с лантаном и церием. Эти элементы широко распространены и востребованы в катализаторах, полировке стекла и химической промышленности. Однако их избыток на мировом рынке снижает стратегическую значимость по сравнению с дефицитными элементами магнитной группы.

«Таким образом, ключевым фактором развития мировой отрасли становятся именно элементы магнитной группы. Высокий спрос на неодим, празеодим, диспрозий и тербий делает их определяющими для технологической конкурентоспособности стран и корпораций, тогда как легкие редкоземельные металлы вроде церия и лантана в большей степени обслуживают массовые сегменты рынка»,— говорит эксперт.

«Интенсификация добычи РЗМ открывает дорогу производству постоянных магнитов с уникальными магнитными свойствами, сохраняющимися в широких диапазонах температур, без которых невозможна работа современных электродвигателей, в том числе современных электромобилей и беспилотных аппаратов — воздушных и наземных; а также турбин, датчиков, подъемных механизмов, промышленных роботов»,— добавляет Семен Гарагуль.

Глобальный расклад

Объем мирового производства редкоземельных металлов, по оценке Kept, составляет 390 тыс. тонн в год. В последние годы показатели выпуска РЗМ стремительно росли вслед за активным развитием микроэлектроники и солнечной энергетики, атомной и космической промышленности, а также военно-промышленного комплекса. Такая динамика сохранится и в перспективе. По прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), совокупный спрос на редкоземельные элементы за ближайшие пять лет увеличится на 41%.

Мировым лидером по запасам и производству редкоземельных металлов с большим отрывом является Китай. По итогам 2024 года добыча в стране достигла примерно 270 тыс. тонн, то есть составила около 70% мировых объемов. При этом, как поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, Китай — единственная страна, поставляющая все виды РЗМ от сырья до финальной продукции. Поэтому 80% исходного сырья с рудников остального мира также направляется на последующую переработку в Китай. Таким образом, там сосредоточено 80–95% мирового выпуска в зависимости от металла, указывают в Kept. Это позволяет китайской экспортной политике напрямую влиять на цены на редкие земли и в конечном счете на их потребление во всем мире, отмечает независимый эксперт Леонид Хазанов.

Другими крупными производителями на глобальном рынке являются Бразилия, Индия, США, Вьетнам, а также Австралия.

Внутренние перспективы

Россия также обладает значительными ресурсами РЗМ. По оценке Минприроды, страна находится на втором месте в мире по этому показателю. Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн, из них 28,5 млн тонн приходится на редкоземельные элементы. Основная ресурсная база сосредоточена на Кольском полуострове, в Пермском крае и Забайкалье.

При этом по добыче, сообщали в Роснедрах, Россия занимает лишь восьмое место и последнее — по объемам производства, хотя СССР входил в тройку лидеров по этому показателю и на тот момент в стране существовал полный цикл производства. В 1991 году производилось 8,5 тыс. тонн разделенных РЗМ (порядка 15% мирового рынка), из которых около 14% экспортировалось. В спектр продукции входили высокочистые оксиды, люминофоры, магниты, высокотемпературные проводники. Но после распада СССР звенья полного цикла производства оказались в разных странах и цепочка из добычи, обогащения, переработки и разделения была разорвана. Сейчас предприятий, способных перерабатывать РЗМ в промышленных масштабах, в России нет, указывают в Kept.

«Сектор редкоземельных металлов в России сегодня находится на стадии формирования и характеризуется резким контрастом между огромной ресурсной базой и ограниченными промышленными возможностями»,— отмечает Кирилл Лысенко. Он указывает, что ключевым действующим источником РЗМ является Ловозерское месторождение в Мурманской области (разрабатывает «Росатом»). Там добывается лопаритовый концентрат, остающийся на данный момент основным продуктом российской отрасли. Переработка исторически ведется на мощностях Соликамского магниевого завода (СМЗ, на данный момент входит в «Росатом»). При этом она ограничена по масштабам, но именно Ловозеро обеспечивает фактическое присутствие России на рынке, поясняет эксперт. Крупнейшим проектом будущего считается Томторское месторождение в Якутии — одно из наиболее богатых в мире по совокупным ресурсам редкоземельных элементов и ниобия. Однако промышленная добыча там пока не начата: несмотря на завершенную разведку и действующую лицензию, запуск неоднократно откладывался и месторождение остается в статусе проекта, находящегося на стадии подготовки к освоению. Также перспективными эксперты называют Катугинское месторождение в Забайкалье и ряд объектов Восточной Сибири и Дальнего Востока, но они пока не вышли на промышленный уровень.

Дмитрий Орехов отмечает, что России требуются современные технологии извлечения, разделения и очистки. По этим параметрам страна уступает мировым лидерам — Китаю и Австралии. Но, указывает эксперт, постепенно наращивает компетенции, развивает замкнутый цикл, особенно в ОПК и оптике.

Ступени развития

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслана Димухамедова, для России сейчас важно устранить разрыв в технологических цепочках. По его словам, сейчас добываемые РЗМ в России получаются в виде полупродукта, так называемых коллективных карбонатов. В то же время национальные потребители закупают продукцию следующих переделов. Это прежде всего нитраты лантана для катализаторов нефтекрекинга (переработка тяжелой российской нефти в легкие фракции бензина и дизтоплива), оксид церия для нейтрализаторов выхлопа автомобилей (соответствие нормам Евро-5), оксид церия для полировки высокоточной оптики, отмечает эксперт. Эти продукты, по его словам, хоть и не создают достаточного объема выручки для переработчиков РЗМ, но являются важными элементами технологического суверенитета.

Следующим шагом для страны, уверен господин Димухамедов, должен стать выпуск наиболее ценных редкоземельных элементов — неодима и празеодима, которые служат ключевым сырьем для производства высокоэнергетических неодим-железо-борных (NdFeB) магнитов.

Сейчас, говорит менеджер проектов «Яков и партнеры» Григорий Болкунов, структура потребления РЗЭ в России и мире различается кардинально. Если в России на производство постоянных магнитов сейчас идет всего 1% редкоземельных элементов, то в мире этот показатель достигает 44%. При этом 97% постоянных магнитов импортируется в Россию из Китая.

Будущие производства

В перспективе производство такой продукции в стране будет активно расширяться. «Государство пытается переломить ситуацию. В "дорожной карте" развития отрасли РЗМ до 2035 года поставлены амбициозные цели: увеличить производство до 12 тыс. тонн оксидов редкоземельных металлов к 2030 году, создать собственные мощности по разделению, а также наладить выпуск готовых продуктов, прежде всего магнитных материалов и катализаторов»,— отмечает Кирилл Лысенко. Он напоминает, что проекты в этой области реализуются при участии госкорпораций, в первую очередь «Росатома», который курирует создание перерабатывающего кластера на базе Томтора.

Сейчас структура госкорпорации СМЗ завершает проектирование нового производства редкоземельных металлов, в том числе магнитной группы — неодима и празеодима. Они будут использоваться для изготовления магнитов, а также катализаторов нефтехимического сектора и иной технологически сложной продукции. Мощность выпуска составит 2,5 тыс. тонн готовой продукции. Проект первой очереди комплекса уже прошел госэкспертизу. В 2024 году инженерный химико-технологический центр «Русредмет» запустил на своей площадке опытную установку по разделению РЗМ, где была апробирована технология, разработанная по заказу «Росатома».

Еще одним перспективным игроком на рынке РЗМ может стать ГК «Кириллица». Компания намерена создать проект горно-химического кластера с совокупными инвестициями до 1 трлн руб. «Нашей приоритетной стратегической задачей является создание на территории России комплекса полного технологического цикла — от добычи до производства высокотехнологичной продукции на основе технологий извлечения редких и редкоземельных металлов»,— пояснил акционер и генеральный директор ГК «Кириллица» Семен Гарагуль. Он отметил, что предприятие с годовой производительностью до 50 тыс. тонн не только закроет потребности внутреннего рынка, но и обеспечит выход на внешний рынок высокотехнологичной продукции на основе РЗМ. «Это будет не только производство постоянных магнитов, но и широкий спектр современных материалов, в том числе производство необходимых лигатур специального назначения и катализаторов для различных отраслей, обеспечивающих устойчивое технологическое развитие отечественного машиностроения, приборостроения и оборонной промышленности»,— пояснил глава ГК «Кириллица».

Срок полной реализации проекта запланирован на период до 2035 года с постепенным вводом отдельных видов производств. При этом первоочередными являются проекты переработки техногенных месторождений РЗМ, то есть переработка отходов горно-обогатительной промышленности. Речь идет о хвостах обогащения и шламах, переработка которых позволит рационально использовать уже добытые запасы редкоземельных элементов и существенно улучшить экологию.

Спрос родит предложение

При этом, по мнению участников рынка, ключевым фактором для реализации запланированных проектов является гарантированный спрос. Как заявлял глава группы «Русредмет» Андрей Нечаев, в России нет проблем с ресурсной базой РЗМ и с технологиями, так как в стране накоплен достаточно большой опыт переработки руд и концентратов. При этом «откровенно слабым местом» он назвал создание полной сквозной цепочки от добычи до потребления, скоординированной по времени и по объемам.

«Основная проблема, которую мы сейчас видим,— это низкий спрос. Экономика проектов от этого очень сильно страдает»,— пояснял замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров.

Кроме того, отмечает Кирилл Лысенко, серьезными барьерами для развития отрасли РЗМ в России являются высокая стоимость технологий обогащения, ограничения доступа к современному оборудованию и зарубежным рынкам, а также масштабные инфраструктурные издержки, так как наиболее перспективные месторождения расположены в удаленных регионах, где строительство дорог, энергетики и логистики требует миллиардных вложений. На фоне этого Руслан Димухамедов считает финальной задачей развития сектора РЗМ полную локализацию в стране производства станков и роботов, транспорта и энергетики нового поколения, чтобы национальный технологический суверенитет был не «лоскутным», а комплексным, покрывающим все приоритетные потребности страны для любых геополитических сценариев развития будущего.

Всего этого невозможно достичь без помощи государства. По итогам ПМЭФ президент Владимир Путин уже дал поручение правительству выработать новые инструменты для развития проектов по извлечению ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов недропользования и отходов производства. Помимо этого, российские производители редкоземельных металлов обсуждают с Минпромторгом новые меры поддержки отрасли, в том числе долгосрочные банковские кредиты с субсидированной государством процентной ставкой, субсидирование выпуска продукции, в том числе адресное.

Результатом комплексных мер должно стать полное импортозамещение и самостоятельное обеспечение внутреннего рынка редкоземельными металлами. Уже к 2030 году в России суммарно планируется нарастить выпуск РЗМ. По крупнотоннажным редким металлам он должен превысить 50 тыс. тонн (литий, вольфрам, молибден, ниобий, цирконий), а по малотоннажным — до 80 тонн (тантал, бериллий, германий, галлий, гафний и др.). Доля импорта по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления к этому сроку должна снизиться до 48%.

При этом, как отмечает Семен Гарагуль, развитие и модернизация существующих производств РЗМ имеют важное социально-экономическое значение для регионов добычи: новые высокотехнологичные рабочие места, расширение энергетической и транспортной инфраструктуры, возрождение моногородов, стимулирование вспомогательных производств и в целом социальной среды.

Ольга Матвеева