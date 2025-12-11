О терминологии

Концепцию «черного лебедя» изобрел и ввел в обиход в 2007 году бывший трейдер Нассим Талеб в своей книге «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости». «Черным лебедем» он окрестил неожиданное, крайне редкое историческое событие с огромными последствиями. Три ключевых свойства «черного лебедя» по Талебу: неожиданность, серьезные последствия и ретроспективная предсказуемость. Пользуясь терминологией американского писателя, по этим термином «Деньги» подразумевают труднопредсказуемые риски, способные негативно повлиять на глобальную экономику и финансовые рынки.