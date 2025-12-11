«Черные лебеди-2025». Итоги

Год назад опрошенные «Деньгами» аналитики называли ключевым риском для глобальной экономики и финансовых рынков 2025 года рост вооруженных конфликтов. Опасения отчасти оправдались: за год произошло несколько конфликтов, которые могли перерасти в полноценные войны, но были купированы на начальной стадии, не оказав в полной мере негативного эффекта на мировую экономику. Значительное негативное воздействие оказала торговая война, развязанная Дональдом Трампом, но и она имела ограниченное влияние, поскольку президент США смог быстро договориться с большинством торговых партнеров.

В своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп уверял не развязывать новые войны, а заканчивать текущие. На первый год его президентства действительно пришлось несколько конфликтов, которые в случае перерастания в полноценные войны могли серьезно пошатнуть мировую экономику. В их завершении президент США, по его словам, сыграл одну из ключевых ролей. Так или иначе, опасения участников рынка, что Тегеран на фоне противостояния с Израилем закроет Ормузский пролив, не оправдались, как и опасения взлета цен на нефть до $150 за баррель. На деле же цена североморской Brent после взлета до $78 за баррель откатилась до $70 и ниже.

Неожиданностью — настоящим «черным лебедем» 2025 года — стала развязанная Дональдом Трампом в начале апреля глобальная тарифная война. Да. С учетом протекционистской политики, проводимой в свою первую каденцию, и предвыборных обещаний введения тарифов ждали все опрошенные в ноябре 2024 года «Деньгами» эксперты. Однако мало кто допускал, что тарифы будут введены практически против всех торговых партнеров США. Объявление о тарифах в 10–54% на импорт более 180 иностранных контрагентов вызвало на рынках настоящую панику. Спустя неделю Трамп объявил о моратории на действие тарифов для большинства стран, но пошел на эскалацию с крупнейшим своим торговым партнером — Китаем. В последующие месяцы торговые сделки были заключены со многими странами, тяжелее всего переговоры шли с Китаем и Индией. В таких условиях инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в акции китайских и индийских компаний, попутно толкнув цену золота выше уровня $4000 за тройскую унцию.

Отчасти сбылись опасения респондентов «Денег» относительно расширения антироссийских санкций. С начала года ЕС ввел сразу четыре пакета санкций и начал работу над 20-м. Болезненно рынок отреагировал осенью на первые после смены главы Белого дома масштабные санкции США. Ограничения в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний оказали сильное влияние на фондовый рынок, обвалив его за несколько дней на 7%. На этом фоне крупные компании, обеспокоенные ростом токсичности американской валюты, начали активно избавляться от нее, обвалив курс доллара на 2,5%, до локального минимума 79,25 руб./$. Однако в конце осени рынок получил порцию позитива в виде плана США по урегулированию украинско-российского конфликта.

Не оправдались опасения аналитиков относительно разгона инфляции в США, потери управляемости американского госдолга, а также ухудшения политической ситуации в Европе. Несмотря на усиление политических споров между странами ЕС, локальные рынки восприняли позитивно планы Европы резко нарастить расходы на оборону — с точки зрения инвесторов это станет положительным вкладом в экономику региона.

Василий Синяев