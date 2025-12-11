Стабильный рубль на «тонком» рынке

В базовом сценарии в 2026 году курс доллара составит 85–90 руб./$, что соответствует среднему значению за последние десять лет с поправкой на инфляцию. С учетом тонкости рынка возможны резкие движения в ту или иную сторону, но без устойчивого тренда.

Те, кого удивило укрепление рубля, продолжают ставить на его ослабление в обозримом будущем. Безусловно, риск девальвации существует, но тогда необходимо заложить в прогноз рост инфляции, а желательно еще и рецессию.

И ускорение инфляции, и особенно сокращение экономики неприемлемо для властей с учетом внешнеполитической обстановки. Если посмотреть на состояние российского платежного баланса, нетрудно заметить, что отток у нас наблюдается по финансовому счету, тогда как по счету текущих операций, наоборот, сохраняется постоянный приток. Простой вывод из этого заключается в том, что главная причина колебаний курса рубля — давняя привычка экспортеров, а также других экономических агентов аккумулировать валютные активы. А с ней можно бороться ужесточением контроля движения капитала и использования валютной выручки. Это намного проще, чем наращивать экспорт или ограничивать импорт.

При стабильном рубле инфляция продолжит замедляться, что позволит ЦБ РФ и дальше снижать ключевую ставку. Будут ослабевать и ожидания инвесторов по уровням ставок на длинном горизонте. Очевидным следствием должен стать рост цен облигаций: если сейчас доходности длинных ОФЗ находятся в районе 14,5–15% годовых, то к концу 2026 года, при снижении ставки ЦБ до 12%, они могут уйти к 11–12%. В таком сценарии покупка бумаг с дюрацией от пяти лет позволит инвесторам заработать более 20% по итогам года.

Смягчение денежно-кредитной политики уменьшит риски для компаний, что позитивно скажется на оценках корпоративных облигаций. Кредитные спреды должны сузиться, обеспечив дополнительное снижение ставок на 1–2 п. п. относительно динамики ОФЗ. Это позволяет рассчитывать на доходность от 25% по итогам следующего года даже при достаточно скромной дюрации сформированного сейчас портфеля. Высокие доходности к погашению корпоративных облигаций — еще и частичная защита от негативного развития событий, например, если тренд по инфляции развернется вверх, не позволив ЦБ снижать ставку.

Такая вероятность заставляет осторожно относиться к наиболее высокодоходным и рисковым бумагам. В последнее время участились дефолты, и, если ЦБ все-таки сохранит жесткую политику, их число будет расти. Финансовые результаты в целом по экономике снижаются, запас прочности у компаний быстро истощается, в зоне риска — бизнесы с высокой долговой нагрузкой и низкой рентабельностью. В этой части рынка если и брать риск, то я бы особо рекомендовал пользоваться инструментами коллективных инвестиций, в частности паевыми фондами, которые обеспечивают диверсификацию и возьмут на себя заботы, связанные с урегулированием вопросов возможных дефолтов.

Снижение ставок также хорошо повлияет на рынок акций, что объясняется не только сокращением процентных расходов и связанным с этим оживлением спроса в экономике, но и ростом справедливой оценки многих компаний. С учетом валютного курса позитивный эффект будет заметен не для всех бумаг. Экспортеры продолжат испытывать проблемы, вызванные крепким рублем, поэтому индекс Мосбиржи, который на 2/3 состоит из акций нефтегазового и металлургического секторов, покажет не очень высокие результаты. А вот компании, ориентированные на внутренний спрос, наоборот, будут в фаворитах. Кроме того, рынок акций в последнее время избыточно эмоционален: основным фактором движения котировок в 2025 году были новости с ключевым словом «Трамп». Это тоже аргумент в пользу инвестирования через фонды, в которых управляющие взвешивают все риски.

Базовый сценарий имеет далеко не стопроцентную вероятность исполнения. Например, если ЦБ передавит высокой ставкой экономическую активность, спровоцировав рецессию, это может вызывать ослабление рубля. Вырастет инфляция, что уже способно серьезно подкосить доверие инвесторов к российским активам, запустив спираль инфляции-девальвации.

Если такое развитие событий станет реальностью, целесообразно будет обратить внимание на защитные активы. Например, на денежный рынок, так как рублевые ставки будут двигаться вверх, кроме того — на золото или другие драгоценные металлы как квазивалютные инструменты, тем более что на рынке есть удобные фонды на все эти металлы.

Прятаться в российских валютных облигациях не стоит, так как рост рублевых доходностей перекинется и на них. Следует взвешивать, с одной стороны, потенциал восстановления цен по мере нормализации ситуации, с другой — влияние валютной переоценки из-за возможного изменения курса. Опыт конца 2024 года показал, что покупка валютных облигаций при слабом рубле не лучшее решение: эффект снижения доходностей в текущем году едва перекрыл убытки от переоценки. Эти бумаги будут интересны в момент замедления роста экономики, но до того, как он спровоцирует ослабление рубля.

Если рубль ослабеет из-за каких-то внешних причин, то это может стать отличным сигналом для входа в российские акции, особенно в бумаги экспортеров. Если, конечно, ЦБ не начнет ужесточать денежно-кредитную политику в попытке удержать курс через повышение привлекательности рублевых инвестиций.

