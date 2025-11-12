Белгородская область направит 1,3 млрд рублей на мобильные котельные
Белгородская область получила 1,3 млрд руб. из федерального резервного фонда на приобретение 69 мобильных тепловых котельных. Первые 30 единиц общей мощностью 21,8 МВт уже размещены на 29 объектах Белгорода и одном объекте Белгородского района, включая пункты временного размещения и социальные учреждения. Поставка оставшихся 39 котельных мощностью 51,5 МВт ожидается до конца года, сообщили в правительстве Белгородской области.
«Благодарен за это решение Правительству Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Сегодня мы заключаем договор и перечисляем эти деньги заводам-изготовителям, и до конца года установки уже будут изготовлены. Первоочередно они будут устанавливаться на объектах здравоохранения»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков. Он также подчеркнул, что весь сформированный резерв генерации в настоящее время не используется, а подготовлен на случай нештатных ситуаций, и поручил обеспечить защиту оборудования бетонными сооружениями.
Параллельно в регионе ведется централизованная заготовка дров для домов с печным отоплением на случай перебоев с электричеством. По данным властей, необходимо обеспечить дровами 4276 семей, для чего требуется более 13,5 тыс. куб. м древесины. На сегодняшний день заготовлено 11,3 тыс. куб. м, что составляет 84% от плана, при этом в Белгороде работы выполнены лишь на 25%. Общий резерв генерации в области, включая ранее закупленное оборудование и полученное из Росрезерва, составляет около 3,5 тыс. единиц общей мощностью 117,4 МВт.