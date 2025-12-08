«Краснодар» продлил контракты с футболистами Торменой и Батчи

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении соглашений с бразильским защитником Витором Торменой и ангольским нападающим Жуаном Батчи. Контракты с игроками рассчитаны до 30 июня 2029 года.

Тормена выступает за «Краснодар» с 2023 года. За команду он провел 78 матчей, забив три гола и отметившись двумя результативными передачами. На счету Батчи, представляющего клуб с 2022 года, 13 мячей и 18 пасов в 119 встречах. В прошлом сезоне футболисты стали чемпионами России, а годом ранее они завоевали серебряные медали первенства страны.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 40 очков по итогам 18 матчей. В первом туре после зимней паузы клуб на своем поле примет «Ростов».

Таисия Орлова