За 11 месяцев международный пассажиропоток через аэропорт Казани вырос на 19%

С января по ноябрь этого года через аэропорт Казани прошло 1,7 млн пассажиров из международных рейсов, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество авиарейсов увеличилось на 6% и достигло 9,3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

В этом году зафиксировано на 24% больше нарушений при перелете, количество подобных случаев за год увеличилось с 856 до 1066. Чаще всего граждане пытались провезти алкоголь, табачную продукцию, наличные деньги сверх нормы, а также товары для предпринимательства под видом личного пользования.

К концу года маршрутная сеть аэропорта включала 30 международных направлений, осенью она пополнилась рейсами в Шарм-эш-Шейх, Пхукет, Камрань, Рас-эль-Хайму, Фукуок и Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани не ожидают роста пассажиропотока в 2025 году.

Анна Кайдалова