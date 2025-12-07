Международный аэропорт Казани не ожидает роста пассажиропотока в 2025 году, планируя обслужить около 5,3 млн человек, как и в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани не ожидают роста пассажиропотока в 2025 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани не ожидают роста пассажиропотока в 2025 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Сергей Романцов отметил, что причиной стагнации стали частые ограничения на полеты, направленные на обеспечение безопасности, поскольку из-за ограничений использования воздушного пространства было отменено и перенесено множество рейсов.

В 2024 году аэропорт Казани обслужил рекордные 5,3 млн пассажиров. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составил 5,1 млн, а в 2022 году — 4 млн человек.

Влас Северин