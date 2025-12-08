В области каршеринг будет занимать платные парковки на льготных условиях

Правительство Ярославской области внесло в перечень государственных услуг «внесение в реестр парковочных разрешений на льготное размещение транспортных средств, предоставляемых в рамках каршеринга». Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Поставщиком услуги выступает ярославский «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Он будет вносить каршеринговые автомобили в перечень транспортных средств, имеющих право на льготных основаниях размещаться на платном парковочном пространстве региона. Размер льготы предприятиям каршеринга в постановлении не указан.

Ранее в правительстве области сообщали, что для пользователей каршеринга платная парковка в пяти городах Ярославской области будет бесплатной. Плату осуществляет сервис сам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что запуск работы платного парковочного пространства на территории региона запланирован на 20 декабря.

Алла Чижова