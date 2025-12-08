Три ставропольских агрохолдинга попали в топ-30 лучших производителей еды

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia назвал топ-50 лидеров российского продуктового рынка за 2024 год. Пятьсот экспертов — шеф-поваров, рестораторов, отельеров и бизнесменов — голосовали за компании. Они учитывали вкус, вид, запах и состав еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Агрохолдинг «Дымов» лидирует на первом месте. Фирма делает мясную гастрономию, молочку и кондитерку в разных регионах. На втором месте — агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва. Холдинг пашет 700 тысяч гектаров угодий, производит 1,8 млн тонн зерна в год, 200 тысяч тонн риса и второе место по молоку в России.

Три фирмы, часть активов которых расположена на территории Ставропольского края, попали в топ-30. «Агрокомплекс Выселковский» занял восьмое место. Холдинг им. Ткачёва объединяет 28 сельхозпредприятий в Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее, Крыму, Марий Эл и Ростовской области. В Ставрополе и крае работают его элеваторы, сахарные заводы с жомосушилками, мясокомбинаты и молокозаводы. Комбикормовый завод в Выселках выдает 833 тыс. тонн кормов ежегодно, 2 тысячи тонн в сутки, кормит 42 тысячи сотрудников и скот.

Агрохолдинг «Эко-культура» финишировал на 29-м месте. Компания специализируется на тепличных овощах, строит комплексы в Ставропольском крае. Она выращивает томаты, огурцы и зелень на 100 гектарах теплиц в районе Невинномысска. Фирма экспортирует продукцию и поставляет салаты в федеральные сети.

«Белая дача» закрыла тройку ставропольцев на 30-м месте. Холдинг производит свежие салаты и овощи в Ставрополе, Москве, Ярославской и Краснодарской областях. В Ставропольском крае у фирмы фабрика по нарезке салатов мощностью 50 тонн в сутки и поля под листовыми овощами на 500 гектарах. Компания перерабатывает 100 тыс. тонн овощей ежегодно.

Проект 50 Best Tastes of Russia запустили в 2022 году. Организаторы продвигают российскую еду, вина и гастро-туризм. В рейтинг попали агрохолдинги, фермы, сыроварни, мясники, рыбаки, овощеводы и кондитеры. Группа «ПРОДО» с «Клинским» и «Троекурово» вошла в топ-10.

Станислав Маслаков