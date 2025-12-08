На Дону на неполную рабочую неделю перешли 16 предприятий
В январе-декабре 2025 года 16 предприятий Ростовской области ввели режим неполного рабочего времени для 649 сотрудников. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное управление государственной службы занятости.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Данный показатель увеличился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на неполную неделю были переведены 393 работника.
«В основном это предприятия, относящиеся к отраслям обрабатывающих производств, а также предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, что обусловлено сезонным характером их работы»,— сообщили в ведомстве.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в апреле 2025 года комбайновый завод «Ростсельмаш» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Это было связано со снижением объема производства.