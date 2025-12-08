На Дону на неполную рабочую неделю перешли 16 предприятий

В январе-декабре 2025 года 16 предприятий Ростовской области ввели режим неполного рабочего времени для 649 сотрудников. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное управление государственной службы занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Данный показатель увеличился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на неполную неделю были переведены 393 работника.

«В основном это предприятия, относящиеся к отраслям обрабатывающих производств, а также предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, что обусловлено сезонным характером их работы»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в апреле 2025 года комбайновый завод «Ростсельмаш» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Это было связано со снижением объема производства.

Наталья Белоштейн