Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону на неполную рабочую неделю перешли 16 предприятий

В январе-декабре 2025 года 16 предприятий Ростовской области ввели режим неполного рабочего времени для 649 сотрудников. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное управление государственной службы занятости.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Данный показатель увеличился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на неполную неделю были переведены 393 работника.

«В основном это предприятия, относящиеся к отраслям обрабатывающих производств, а также предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, что обусловлено сезонным характером их работы»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в апреле 2025 года комбайновый завод «Ростсельмаш» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Это было связано со снижением объема производства.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все