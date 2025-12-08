Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмен Игорь Чернов стал советником белгородского губернатора

Шебекинский предприниматель, владелец завода металлоконструкций «Инбитек» Игорь Чернов назначен советником белгородского губернатора по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Работать он будет на общественных началах, то есть без оплаты. Об этом глава региона Вячеслав Гладков объявил на оперативном совещании 8 декабря.

«У Игоря Владленовича небольшой, но устойчивый бизнес. За последние годы показывал рост, несмотря на то что предприятие страдало, есть проблемы как с комплектующими, так и с контрактами. С другой стороны, не всегда нам хватает взаимодействия при принятии решений на региональном и муниципальном уровнях в части получения информации "с земли". Пока идет СВО, дополнительная позиция по эффективности государственных, региональных, муниципальных мер поддержки для бизнеса — это абсолютно нужно»,— прокомментировал назначение Вячеслав Гладков.

По данным Rusprofile, Игорь Чернов является учредителем восьми компаний и в настоящее время выступает руководителем (директором или генеральным директором) семи организаций. Его ООО «Инбитек», учрежденное в 2008-м, прошлый год закончило с чистой прибылью 6,7 млн руб. при выручке 724 млн руб. Зарегистрированное в 2014-м ООО «СМЦ Инбитек», специализирующееся на торговле черными металлами, закрыло год с выручкой 624 млн руб. и чистой прибылью 4,9 млн руб. Совокупная чистая прибыль всех организаций, в которых господин Чернов является учредителем, достигла 16 млн руб.

Ранее стало известно, что Белгородская и Курская области смогут претендовать на субсидии до 600 млн руб. при создании индустриальных, техно- и бизнес-парков в следующем году. Приграничные регионы выделят в отдельную приоритетную категорию.

Денис Данилов