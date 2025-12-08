Бизнесмен Игорь Чернов стал советником белгородского губернатора

Шебекинский предприниматель, владелец завода металлоконструкций «Инбитек» Игорь Чернов назначен советником белгородского губернатора по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Работать он будет на общественных началах, то есть без оплаты. Об этом глава региона Вячеслав Гладков объявил на оперативном совещании 8 декабря.

«У Игоря Владленовича небольшой, но устойчивый бизнес. За последние годы показывал рост, несмотря на то что предприятие страдало, есть проблемы как с комплектующими, так и с контрактами. С другой стороны, не всегда нам хватает взаимодействия при принятии решений на региональном и муниципальном уровнях в части получения информации "с земли". Пока идет СВО, дополнительная позиция по эффективности государственных, региональных, муниципальных мер поддержки для бизнеса — это абсолютно нужно»,— прокомментировал назначение Вячеслав Гладков.

По данным Rusprofile, Игорь Чернов является учредителем восьми компаний и в настоящее время выступает руководителем (директором или генеральным директором) семи организаций. Его ООО «Инбитек», учрежденное в 2008-м, прошлый год закончило с чистой прибылью 6,7 млн руб. при выручке 724 млн руб. Зарегистрированное в 2014-м ООО «СМЦ Инбитек», специализирующееся на торговле черными металлами, закрыло год с выручкой 624 млн руб. и чистой прибылью 4,9 млн руб. Совокупная чистая прибыль всех организаций, в которых господин Чернов является учредителем, достигла 16 млн руб.

Ранее стало известно, что Белгородская и Курская области смогут претендовать на субсидии до 600 млн руб. при создании индустриальных, техно- и бизнес-парков в следующем году. Приграничные регионы выделят в отдельную приоритетную категорию.

Денис Данилов