Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

В составе победителей дублем отметился Брэйден Шенн, по одной шайбе забросили Дилан Холлоуэй и российский форвард Павел Бучневич. Всего в текущем сезоне нападающий набрал 14 (5 голов+9 результативных передач) в 30 матчах. У «Монреаля» отличились Лэйн Хатсон, Коул Кофилд и Ноа Добсон. Российский нападающий Иван Демидов отметился голевым пасом. В его активе 22 (6+16) очков в этом регулярном чемпионате НХЛ.

В других матчах дня «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Филадельфия Флайерс» — 3:2. В составе победителей шайбу забросил форвард Валерий Ничушкин.

«Сан-Хосе Шаркс» на выезде одержал победу над «Каролина Харрикейнс» со счетом 4:1. Форвард хозяев Андрей Свечников сделал результативную передачу. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 18 бросков из 21.

«Флорида Пантерс» на своем льду оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Вратарь победившей команды Даниил Тарасов сделал 20 спасений.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом и продлил серию с набранным очками до четырех матчей. Его команда на своем льду уступила «Вегас Голден Найтс» — 2:3.

«Анахайм Дакс» в домашнем матче разгромил «Чикаго Блэкхокс» со счетом 7:1. Защитник победившей команды Павел Минтюков записал в свой актив голевую передачу.

Таисия Орлова