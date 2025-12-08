Принадлежащие Ярославлю АО будут отчислять в бюджет не меньше 50% прибыли

Акционерные общества, 100% акций которых находится в собственности Ярославля, будут перечислять в бюджет не менее 50% прибыли. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия областного центра.

В настоящее время решение о том, как распоряжаться прибылью таких АО, принимает Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), который выполняет полномочия собрания акционеров. Новое правило вводится «в целях обеспечения единообразного подхода к определению размера дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города Ярославля». Об этом говорится в пояснительной записке.

По данным на 1 января 2024 года, в Ярославле было 13 АО со 100-процентным участием города: «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», «Яргорэлектротранс», «Центр», «Вознесенский», «Ярославльзаказчик», «Ярославльлифт», «Ярославские энергосистемы», «Ярмарки Дзержинского района», «Яргортеплоэнерго», «ПАТП-1», «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству», «Горстройзаказчик» и «Волна».

По итогам 2024 года девять из них показали прибыль на сумму 228,6 млн руб. Из них в бюджет города в качестве дивидендов было перечислено 20,8 млн руб. Остальная прибыль пошла на благотворительную помощь или была оставлена в предприятиях.

