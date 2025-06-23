Принадлежащие Ярославлю АО сменили убытки на прибыль

Муниципальные акционерные общества Ярославля в 2024 году принесли общую прибыль в 182,9 млн руб. Годом ранее те же предприятия получили убыток в 46 млн руб. Об этом говорится в сводной информации об итогах деятельности таких обществ. Отчет мэрия представила в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яргорэлектротранс Фото: Яргорэлектротранс

Из 13 городских АО, девять показали прибыль, а четыре оказались убыточными. Прибыль получили «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (101,3 млн руб.), «Яргорэлектротранс» (74,7 млн руб.), «Центр» (16,7 млн руб.), «Вознесенский» (16,4 млн руб.), «Ярославльзаказчик» (5,4 млн руб.), «Ярославльлифт» (4,1 млн руб.), «Ярославские энергосистемы» (3,9 млн руб.), «Ярмарки Дзержинского района» (3,6 млн руб.) и «Ярнгортеплоэнерго» (2,3 млн руб.).

Среди убыточных компаний в 2024 году оказались «ПАТП-1» с убытком в 37,4 млн руб., «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» — 3,5 млн, «Горстройзаказчик» и «Волна» — по 2,4 млн рублей. «ПАТП-1» сейчас не ведет деятельность по перевозке пассажиров общественным трнаспортом и распродает автобусы, пять из которых были проданы по цене ниже остаточной стоимости.

Наибольший вклад в положительный результат внесли «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и «Яргорэлектротранс», которые еще годом ранее работали в минус. Среднемесячная зарплата в муниципальных АО в 2024 году составила 54260 руб.

Антон Голицын