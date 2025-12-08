Вице-премьер Башкирии оказался недоволен выступлением ФК «Уфа» в первом круге

Вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов провел заседание правления футбольного клуба «Уфа», на котором чиновник заявил, что команда не достигла запланированного результата. В то же время господин Хабибов заверил, что республика продолжит поддержку клуба.

Как сообщал «Ъ-Уфа», главный футбольный клуб Башкирии после 21 тура занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками, находясь в зоне вылета из первенства. В прошлом сезоне команда к зимней паузе подошла на 15-й строчке с тем же количеством очков. Во время перерыва был уволен главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев, его место занял Омари Тетрадзе. По итогам чемпионата клуб остался на 15-й позиции.

Перед началом сезона 2025/2026 правление поставило клубу задачу сохранить прописку во втором эшелоне российского футбола.

«16 место в турнирной таблице — не тот промежуточный результат, который нам нужен. Необходимо провести серьезную работу внутри команды. Каждый должен выкладываться на все 100%, я бы даже сказал "гореть" за результат. Что касается поддержки от Республики — она, несомненно, будет продолжена. Общая задача у ФК "Уфа" остается прежней: закрепиться в Первой Лиге»,— написал в Telegram-канале Руслан Хабибов по итогам заседания, в котором, кроме него, приняли участие гендиректор «Уфы» Марат Шмаков и главный тренер Омари Тетрадзе.

