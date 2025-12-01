ФК «Уфа» ушел на зимний перерыв в зоне вылета

Футбольный клуб «Уфа» по итогам 21 тура занимает 16 место в турнирной таблице Лиги PARI (Первой лиги) и входит в число трех команд, находящихся в зоне вылета из чемпионата.

В последнем матче (состоялся в субботу) команда сыграла вничью (1:1) с «Чайкой» из Ростовской области — клубом, занимающим последнее место в лиге.

К зимней паузе подопечные Омари Тетрадзе подошли с 20 очками — у «Уфы» четыре победы, восемь ничьих и девять поражений, команда забила 24 и пропустила 29 голов.

В прошлом сезоне главный футбольный клуб Башкирии после 21 тура занимал 15 место с тем же количеством очков. В зимний перерыв сезона 2024/2025 «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Евгением Харлачевым.

Дата 22 тура не определена. Первым официальном соперником «Уфы» в новом году станет нижнекамский «Нефтехимик».

Идэль Гумеров