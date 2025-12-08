В Татарстане представили обновленные зарядные станции для электромобилей, оснащенные искусственным интеллектом и системой видеонаблюдения. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарядные станции Татарстана оснастят искусственным интеллектом

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Зарядные станции Татарстана оснастят искусственным интеллектом

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Станции смогут распознавать тип транспортного средства и предупреждать водителей машин с двигателем внутреннего сгорания о том, что место предназначено для электромобилей. Система умеет определять объекты, передавать информацию владельцу станции и подавать голосовые уведомления. Планируется расширение функционала за счет голосового помощника, который будет инструктировать водителей по запуску зарядной сессии и напоминать о требованиях безопасности.

К запуску ИИ готовят 40 зарядных станций, установленных в Казани, Набережных Челнах, Кукморе, Агрызе и других городах. Технологию внедряют АО «Сетевая компания» и ООО «Е-Пром».

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 246 зарядных станций для электромобилей.

Анна Кайдалова