В Татарстане действует 246 публичных зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В Татарстане зарегистрировано 246 зарядных станций для электромобилей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Татарстан занял пятое место в России по числу публичных зарядных станций для электромобилей, уступив только Москве (828 станций), Московской области (761), Краснодарскому краю (414) и Санкт-Петербургу (392).

По данным мониторинга «Автостат», на конец третьего квартала в России насчитывалось более 6,4 тыс. публичных зарядных станций. В среднем на одну станцию приходится 12 электромобилей и 15 подключаемых гибридов. При этом около половины владельцев электрокаров чаще всего заряжают машины дома.

Парк электромобилей и подключаемых гибридов в России к началу 2026 года может увеличиться до 175 тыс. единиц. На середину 2025 года в стране было 138,6 тыс. таких машин. Годовой рост составляет около 50% — количество гибридов увеличивается на 73%, электрокаров — на 26%. Пополнение парка происходит как за счет продаж новых авто, так и за счет импорта подержанных моделей.

Анна Кайдалова