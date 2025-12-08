На уборку снега в Свердловской области отправили 341 единицу техники

В Свердловской области на ликвидацию последствий сильного снегопада вывели 341 единицу техники, передает департамент информационной политики региона. Задействованы 250 комбинированных дорожных машин, 30 автомобилей с отвалом и 25 автогрейдеров.

Для борьбы со скользкостью дорожного покрытия использовано 8,2 тыс. тонн противогололедных материалов. При этом за последние сутки подрядным организациям выдано 60 предписаний по устранению недостатков зимнего содержания.

По данным мэрии Екатеринбурга, на выходных с улиц вывезли более 1,5 тыс. тонн снега — дороги чистили 619 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. Также коммунальщики вывезли 135 тонн грязи и 71 тонну мусора. В понедельник на уборку снега вышли 456 дорожных рабочих и 208 единиц техники. Как сообщили в аэропорту Кольцово, высота снежного покрова на утро в Екатеринбурге составила 11 см. Очисткой взлетно-посадочной полосы, рулежки и места стоянки занимаются около 20 единиц специализированной техники, а самолеты перед вылетом обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Напомним, на неделе в Свердловской области ожидается полноценная зимняя погода с резкими перепадами температуры. Оттепелей практически не будет. Днем 8 декабря температура составит от -13°..-18° на юге до -19°..-24° на севере; на юго-западе до -9°..-11°.

