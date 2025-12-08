Новая неделя в Свердловской области будет преимущественно морозной

На неделе в Свердловской области ожидается полноценная зимняя погода с резкими перепадами температуры. Оттепелей практически не будет, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Днем 8 декабря температура составит от -13°..-18° на юге до -19°..-24° на севере; на юго-западе до -9°..-11°, при этом из-за усиления ветра холод будет ощущаться сильнее, но снег прекратится. Погоду будет определять арктический антициклон, который смещается со стороны Коми на Средний Урал. Пик похолодания ожидается в ночь на вторник, когда центральная часть антициклона пройдет через регион. Потепление начнется в среду, когда антициклон достигнет Казахстана — тогда на Средний Урал начнет поступать более теплый воздух.

Во второй половине недели потепление усилится благодаря прохождению пары циклонов вдоль арктического побережья. Однако эта цепочка циклонов окажется короткой, и холод начнет распространяться на юг. В пятницу и субботу циклон сместится на юг, что приведет к похолоданию в Свердловской области. Понижение температуры начнется в выходные, но интенсивность и продолжительность похолодания пока неизвестны.

В Екатеринбурге днем понедельника температура опустится до -14°..-16°, к вечеру до -18°..-20°, облачно, вечером с прояснениями, утром снег. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/с. Во вторник ночью похолодает до -23°, днем до -18°. В среду ночью будет -19°, днем -5°, в четверг — ночью -8°, днем -6°, в пятницу — ночью -7°, днем -5° и осадки. Снег ожидается и на выходных, а температура в субботу ночью до -7°, днем до -6°, в воскресенье — ночью -15°, днем -13°. В начале следующей недели она может продолжить снижение.

