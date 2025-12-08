Индия не планирует наращивать угольную генерацию после 2035 года

У Индии нет планов по увеличению мощностей угольных электростанций после 2035 года, сообщает Reuters со ссылкой на секретаря министерства энергетики страны Панкаджа Агарвала. По его информации, к указанному периоду власти планируют увеличить мощности генерации на угле до 307 ГВт, но о большем речи нет.

Со слов секретаря, Индия может принять решение о наращивании угольных энергомощностей после оценки роста спроса на электроэнергию и скорости интеграции «экологически чистой энергии» в сеть. На это потребуется три года. Также придется оценить проблемы электросетевого хозяйства и стоимость хранения избыточной чистой энергии в батареях и отправки ее в сеть. Только после этого можно будет принимать решение о добавлении угольных мощностей после 2035 года.

Агентство отмечает, что Индия столкнулась с проблемами электросетевого хозяйства из-за интеграции «избытка экологически чистой энергии» в сеть, и в этом году значительно снижала выработку электроэнергии.

В структуре генерации Индии угольная занимает обычно порядка 75%. К 2035 году страна планирует увеличить ее еще на 46% по сравнению с текущими 210,6 ГВт. В то же время предполагается удвоить мощности, не использующие ископаемое топливо, — до 500 ГВт к 2030 году. В частности, возобновляемая энергетика должна будет вырасти на 100 ГВт.

Индия ведет переговоры о закупках канадского урана на $2,8 млрд в течение 10 лет. На данный момент объем атомной генерации не превышает 6,78 ГВт.

Эрнест Филипповский