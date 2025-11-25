Globe and Mail: Канада договаривается с Индией об экспорте урана на $2,8 млрд

Канада и Индия близки к заключению соглашения об экспорте урана в рамках сделки стоимостью $2,8 млрд, сообщило канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на источники. Согласно предварительной информации, Индия готова закупать канадский уран в течение 10 лет.

Уран будет поставляться канадской компанией Cameco Corp. Экспортная сделка может стать частью более широкого сотрудничества в ядерной области между Канадой и Индией, отмечает издание.

АЭС в производстве электроэнергии Индии дают не более 3% — в 2024—2025 годах объем не превышает 56,7 ТВт·ч. По состоянию на апрель 2025 года в стране 25 ядерных реакторов на семи АЭС с общей установленной мощностью 8880 МВт. В рамках принятой программы развития атомной энергетики строится еще 11 реакторов общей мощностью 8700 МВт.

Эрнест Филипповский

