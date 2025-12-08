В Набережных Челнах предприятие «Горкоммунхоз» выделит на поставку дизельного топлива 800 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челнинское предприятие закупит дизельное топливо на 800 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Челнинское предприятие закупит дизельное топливо на 800 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поставка предусмотрена через топливозаправочный модуль в круглосуточном режиме с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года. Планируется поставить 16,57 млн литров дизельного топлива класса «Евро» по цене 48,27 руб. за литр. Финансирование обеспечивается за счет средств заказчика.

МУП «Горкоммунхоз» занимается городскими и пригородными пассажирскими перевозками. В прошлом месяце предприятие выделило еще 800 млн руб. на поставку топлива.

Анна Кайдалова