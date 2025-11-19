В Набережных Челнах МУП «Горкоммунхоз» выделит из бюджета предприятия 800 млн руб. на поставку дизельного топлива через топливный модуль. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие из Челнов закупит дизельное топливо на 800 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Предприятие из Челнов закупит дизельное топливо на 800 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поставки должны осуществляться круглосуточно, ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года.

Объем поставки составляет 16,57 млн литров дизельного топлива «Евро» по цене 48,27 руб. за литр.

МУП «Горкоммунхоз» — предприятие, занимающееся городскими и пригородными пассажирскими перевозками. Кроме того, предприятие занимается сбором неопасных отходов и перевозкой грузов неспециализированным автотранспортом.

В ноябре «Горкоммунхоз» уже объявлял о закупке топлива на 800 млн руб.

Анна Кайдалова