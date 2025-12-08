В России локализуют производство лекарства из Китая от астмы и дерматита

В «Биннофарм Групп» сообщили «Ъ», что компания договорилась с китайской Mabwell о локализации в России дупилумаба на основе моноклональных антител. Средство предназначено для лечения атопического дерматита и бронхиальной астмы.

В России, по данным госреестра лекарств, зарегистрировано одно средство на основе дупилумаба — «Дупиксент» от французской Sanofi. Субстанция для препарата выпускается в Бельгии и Ирландии.

В январе—октябре в РФ продали 45 тыс. пачек препаратов с дупилумабом на 3,5 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. В натуральном выражении это на 29% больше год к году, в денежном — на 30%. Этот дорогостоящий препарат (средняя цена — 76,7 тыс. руб. за упаковку) реализуется в основном через госзакупки.

«Биннофарм Групп» образована в 2020 году в результате слияния фармацевтических активов АФК «Система». В ее портфеле сейчас около 500 регистрационных удостоверений на разные препараты. По итогам 2024 года компания продала продукции на общую сумму 42,7 млрд руб., заняв девятое место среди фармпроизводителей в РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Крепкое китайское здоровье».