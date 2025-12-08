Крепкое китайское здоровье

«Биннофарм Групп» совместно с китайской Mabwell собирается локализовать в России производство на основе моноклональных антител препарата, предназначенного для терапии астмы и атопического дерматита. Сейчас это лекарство стоимостью в среднем 76 тыс. руб. за упаковку поставляет французская Sanofi. Приобретение прав на препараты из Китая для последующей коммерциализации становится трендом и для западной фарминдустрии.

Как сообщили “Ъ” в «Биннофарм Групп», компания договорилась с китайской Mabwell со штаб-квартирой в Шанхае о локализации в России дупилумаба на основе моноклональных антител. Средство предназначено для лечения атопического дерматита и бронхиальной астмы. В России, по данным госреестра лекарств, зарегистрировано одно средство на основе дупилумаба — «Дупиксент» от французской Sanofi. Как указано в реестре, субстанция для препарата выпускается в Бельгии и Ирландии.

В январе—октябре в РФ было реализовано 45 тыс. пачек препаратов с дупилумабом на сумму 3,5 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. В натуральном выражении это на 29% больше год к году, в денежном — на 30%. Этот дорогостоящий препарат (средняя цена — 76,7 тыс. руб. за упаковку) реализуется в основном через госзакупки.

«Биннофарм Групп» образована в 2020 году в результате слияния фармацевтических активов АФК «Система». В ее портфеле сейчас около 500 регудостоверений на различные препараты. В начале 2024 года 100% компании перешло во владение вновь созданной МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед», зарегистрированной в Калининграде, ее бенефициары не раскрываются. Как следует из данных СПАРК, выручка «Биннофарм Групп» по итогам 2024 года составила 38,6 млрд руб., на 14% меньше год к году, убыток — 3 млрд руб. против чистой прибыли 3,5 млрд руб. в 2023 году. Согласно DSM Group, по итогам 2024 года компания продала продукции на общую сумму 42,7 млрд руб., заняв девятое место среди фармпроизводителей в РФ.

Дупилумаб — не первое лекарство на основе моноклональных антител, производство которого «Биннофарм Групп» локализует совместно с Mabwell. В 2022 году стороны договорились о выпуске на площадке в Зеленограде биосимиляров адалимумаба против ревматоидного артрита и деносумаба от остеопороза. Выход этих лекарств на рынок запланирован на начало 2026 года, сообщили в «Биннофарм Групп».

Моноклональные антитела — высокоточные биологические молекулы, которые «распознают» в организме строго определенную мишень: белок, рецептор или антиген, поясняет гендиректор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина. Такие препараты применяются в онкологии, ревматологии, офтальмологии, иммунологии и дерматологии, говорит она.

Локализацией препаратов на основе моноклональных антител в сотрудничестве с китайскими партнерами занимаются сразу несколько компаний. Так, «Петровакс Фарм» в ноябре 2025 года зарегистрировала совместно с Jiangsu Hengrui камрелизумаб для терапии рака носоглотки и пищевода. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, на мировом рынке уже есть десятки примеров, когда западная фарминдустрия приобретает права на препараты из Китая для последующей коммерциализации.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, в октябре 2024 года: «В России 45% препаратов могут быть сделаны из отечественных субстанций».

При этом локализация биопрепаратов не всегда предполагает полный производственный цикл, говорит Елена Ватутина. Она может включать передачу технологий российской стороне или модель, когда действующее вещество поставляется извне, а финальные этапы осуществляются на локальном производстве. По ее словам, около 40% препаратов на рынке РФ сейчас имеют локализованное производство, а к 2030 году планируется довести долю до 70%. В ближайшие пять лет объем производимой в России по полному циклу фармпродукции планируется удвоить, говорил ранее “Ъ” глава Минпромторга Антон Алиханов (см. “Ъ” от 6 октября).

Виктория Колганова