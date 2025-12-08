Bloomberg: балтийский подсанкционный завод отправил первую партию СПГ в Китай

СПГ-завод «Газпрома» на Балтике «Портовая СПГ» осуществил первую поставку в Китай после введения санкций США в январе, сообщает Bloomberg. Агентство назвало это «очередным признаком расширения энергетического сотрудничества» между Москвой и Пекином.

Поставка осуществлена судном Valera, которое также находится под санкциями США. В октябре оно загрузило партию с терминала «Портовой», а сегодня прибыло в терминал Бэйхэй на юге Китая, следует из данных Bloomberg.

У России есть два завода по экспорту СПГ на Балтике, причем завод в Высоцке, принадлежащий ПАО «Новатэк», также включен в черный список США. Другой подсанкционный российский завод «Арктик СПГ 2» начал поставки топлива в Бэйхай в августе, уточняет агентство.

Как утверждает Bloomberg, в середине октября на спутниковых снимках был запечатлен танкер, загрузившийся в «Портовой» и перекачивающий топливо на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию. Это судно, известное как CCH Gas, было замечено спутниками вблизи Китая. Где оно сейчас находится, неизвестно.

Санкции в отношении «Портовая СПГ» начали действовать с конца февраля 2025 года. Тогда же под рестрикции попали СПГ-танкеры, осуществляющие отгрузки с проекта,— «Великий Новгород» (сейчас — Valera, осуществляет маневры в Финском заливе) и «Псков».

О последствиях санкций — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».