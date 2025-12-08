Россияне призвали вернуть бумажные дневники после скандала с платной подпиской на электронный

Все услуги в электронных дневниках должны быть бесплатными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что «поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках»: родители жалуются на платную подписку для приложения, к тому же «некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату».

«Подобное недопустимо, — написал господин Володин в Telegram. — В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными».

Он предложил подписчикам высказать мнение в комментариях. Спустя 15 минут после публикации пост собрал более 300 комментариев. Большинство пользователей потребовали отменить плату за услуги в электронном дневнике. При этом многие призвали вернуть бумажные дневники. По мнению пользователей, такой дневник решает проблему навязывания платных услуг, исключает утечки данных и лучше дисциплинирует школьника.

Некоторые комментаторы также высказали недовольство необходимостью регистрироваться на «Госуслугах» или в Max для доступа к дневнику ребенка.

На прошлой неделе глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой решить проблему с платным электронным дневником.