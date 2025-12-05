Останина призвала Минпросвещения отменить платный доступ к электронным дневникам

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила против платной подписки на электронные дневники школьников. Она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой решить проблему. Копия письма есть у RTVI.

Госпожа Останина получила жалобы родителей, которым приходится платить за просмотр в приложении «Дневник.ру» данных об успеваемости, домашних заданиях и рейтинге детей. Изначально подписка стоила 149 руб. в месяц, теперь она подорожала до 499 руб. на одного ребенка.

Бесплатный доступ есть только у учеников, что «вызывает сложности, особенно для первоклассников, у которых зачастую нет своих телефонов», пояснила Нина Останина. Депутат назвала ограничение доступа родителей к ресурсу недопустимым.

«Электронные дневники создавались, чтобы облегчить учебу, дать доступ к оценкам, домашним заданиям и общению с учителями, но сегодня они стали и платными, и даже небезопасными»,— отмечается в письме. По словам депутата, мошенники стали представляться сотрудниками школ и требовать у родителей коды из SMS либо просить перейти по ссылке для обновления данных на платформе.

В пресс-службе «Дневник.ру» сказали RTVI, что родители могут уменьшить стоимость подписки на нескольких детей, выбрав семейный тариф. Если скидка не действует, следует обращаться в службу поддержки.