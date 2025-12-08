«РИА Новости»: секретный свидетель заявил о покушении Сулейманова на адвоката

В деле дагестанского миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, есть свидетель, чьи данные засекречены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Секретный свидетель проходит в материалах под псевдонимом «Тарковский». Именно он заявил о причастности господина Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита фигуранта считает, что свидетель «просто озвучивает слухи».

С момента ареста миллиардера допрошено 26 свидетелей, «входящих в круг его общения». Планируется допросить еще 10 свидетелей, уточняет агентство.

Басманный суд Москвы арестовал Ибрагима Сулейманова в начале октября. Ему вменяют убийство председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова и экс-руководителя ФСФО Георгия Таля. Также его обвиняют в покушении на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Миллиардер вину не признает.