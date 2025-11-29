Миллиардера Сулейманова обвинили в убийстве профсоюзного деятеля Борисова

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову вменяют убийство председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова и бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также его обвиняют в покушении на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Уголовное дело об убийстве Геннадия Борисова было возбуждено в 1999 году, после чего его объединили с двумя другими эпизодами: убийством Георгия Таля и покушением на Илью Перегудова. В материалах дела указано, что причастность Сулейманова подтверждают показания свидетелей и потерпевших, а также данные оперативно-розыскных мероприятий. Защита обвиняемого настаивает на отсутствии прямых доказательств его вины.

Басманный суд Москвы арестовал Ибрагима Сулейманова в начале октября этого года и предъявил обвинения в организации двух убийств и одного покушения. Он вину не признает. Во время слушаний Сулейманов рассказал, что ранее был осужден за мошенничество и легализацию криминальных доходов, за что отбывал более десяти лет в колонии. Также он назвал себя «акционером IT-компании».