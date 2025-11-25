«Известия»: компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года

Стоимость компьютерной техники в России может увеличиться на 10% в начале 2026 года. Это связано с повышением закупочных цен, сообщают «Известия»» со ссылкой на источники среди дистрибьюторов и производителей персональных компьютеров (ПК).

Закупочная цена ПК возросла в связи с удорожанием оперативной памяти на мировом рынке. Товары, приобретенные по новым ценам, поступят в продажу после новогодних праздников, пояснил один из собеседников агентства.

«В мире бум спроса на сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Для их работы нужно оборудование, например, серверы, оснащенные современной памятью», — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сейчас увеличиваются отгрузки этих чипов, а причина дефицита и роста стоимости ПК заключается в сокращении производства модулей предыдущих поколений.

Как писал «Ъ», по итогам девяти месяцев продажи электроники и бытовой техники в России сократились на 9% год к году в денежном выражении, в натуральном рынок вырос на 1,7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатель оторвался от экранов».