2026 год на Ямале объявлен Годом здоровья

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил 2026 год на Ямале Годом здоровья, сообщили в окружном правительстве. Программа тематического года станет межведомственной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Такое заявление глава региона сделал во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре Салехарда. В рамках Года здоровья планируется открыть новые объекты здравоохранения и спорта, отправлять новое оборудование в больницы и повышать квалификацию врачей. «Это одна из главных тем в жизни человека. Здоровье – главное богатство, которое надо беречь. Сейчас активно создаем план мероприятий. Отдельное внимание уделим просветительским проектам: популяризации здорового образа жизни и формированию у детей полезных привычек. Готовы дополнить программу инициативами северян, потому что стараемся принимать решения, опираясь на мнение жителей»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Так, в следующем году планируется открыть больницы в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, из спортивных объектов — два центра моржевания, спорткомплексы в Аксарке и Салехарде, центры единоборств в Муравленко и Надыме, а также центр соцобслуживания «Елена» в Губкинском. Будут закуплены три резервных аппарата компьютерной томографии и другое диагностическое оборудование. Кроме того, в 2026 году на стажировку в Кадровом центре Москвы отправятся порядка 100 акушеров-гинекологов.

Ирина Пичурина