Продажа алкоголя в Удмуртии уменьшилась на 1,2% за год

Жители Удмуртии потратили 21,9 млрд руб. на алкогольные напитки за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В среднем каждый житель республики потратил на алкоголь 15,3 тыс. руб. Наибольшей популярностью пользовалось пиво: в магазинах было продано 6,7 млн декалитров пива и пивных напитков, а также 1,7 млн декалитров другой алкогольной продукции.

Напомним, продажи пива и пивных напитков в Удмуртии упали в первом полугодии примерно на четверть, до 3,4 млн дкл. Стоимость литра «пенного» в рознице в конце лета превысила 190 руб. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

Анастасия Лопатина