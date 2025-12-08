Петербуржцев предупредили об угрозе прилета БПЛА, в Пулково ввели ограничения
На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза прилета беспилотников. Жители города получили уведомления в смс-сообщениях от РСЧС.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В связи с объявлением воздушной опасности в Северной столице возможны временные перебои в работе мобильного интернета. В аэропорту Пулково ввели ограничения на обслуживание рейсов. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.
Утром 8 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о ликвидации нескольких беспилотников. Позже в Минобороны РФ уточнили, что их было два.