Петербуржцев предупредили об угрозе прилета БПЛА, в Пулково ввели ограничения

На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза прилета беспилотников. Жители города получили уведомления в смс-сообщениях от РСЧС.

В связи с объявлением воздушной опасности в Северной столице возможны временные перебои в работе мобильного интернета. В аэропорту Пулково ввели ограничения на обслуживание рейсов. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Утром 8 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о ликвидации нескольких беспилотников. Позже в Минобороны РФ уточнили, что их было два.

Татьяна Титаева