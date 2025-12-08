Несколько беспилотников сбили в Ленобласти утром 8 декабря

Система ПВО ликвидировала несколько беспилотных летательных аппаратов в Лужском районе Ленинградской области. Об этом утром 8 декабря сообщил губернатор субъекта Александр Дрозденко.

Опасность воздушной атаки объявили в регионе в 4:25, сперва в Киришском и Кингисеппском районах. Затем тревогу распространили на всю область. Судя по распространяемым пресс-службой Росавиации сведениям, в аэропорту Пулково не вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Губернатор не уточнил количество сбитых дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Татьяна Титаева