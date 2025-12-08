Медиахолдинги теряют крупную долю трафика на алгоритмах «Дзена»

“Ъ” ознакомился с данными LiveInternet о числе переходов с раздела «Новости» платформы «Дзен» на сайты российских СМИ за девять месяцев. Трафик у РБК сократился более чем на 38%, до 72,4 млн переходов. У Lenta.ru — на 41% (139,6 млн), у «Аргументов и фактов» — на 44% (37,2 млн).

При этом у ТАСС посещения выросли на 727%, до 224,9 млн, у «Комсомольской правды» — на 227% (54 млн), у Russia Today — на 76% (193 млн). Рост также отмечен у «РИА Новости» (14,3%), «МИЦ "Известия"» (24,6%), «Московского комсомольца» (7%), «Ведомостей» (1%).

По данным Digital Budget, динамика трафика с самой платформы «Дзен» (dzen.ru) при этом отличается. У «Коммерсанта» трафик сократился на 43%, у РБК — на 40%, у «Московского комсомольца» — на 30%. Сокращение динамики отмечено у ТАСС (77%), «РИА Новости» (62%) и Russia Today (35%). «Ведомости» и «Комсомольская правда» выросли на 31% и 16%.

Представитель «Дзена» не согласился с данными аналитиков, отметив, что «сторонние счетчики не покрывают все поверхности внутри платформы».

Подробности — в материале «Ъ» «Других новостей для СМИ у них нет».