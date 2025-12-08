В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал мужчину на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую районную больницу. «В отделении реанимации ему оказывают всю необходимую помощь»,— написал губернатор в Telegram.

Минобороны РФ об уничтожении беспилотников над областью пока не сообщало. По данным ведомства, за ночь было сбито 67 БПЛА над 11 российскими регионами.